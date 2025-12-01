Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Είμαι σίγουρος ότι έχω κάνει όλα τα στραβά με τα παιδιά μου»

«Μπορώ να νιώθω ένοχος για κάτι εντελώς απροσδιόριστο, είμαι σίγουρος ότι το έχω περάσει και στα παιδιά μου» είπε μεταξύ άλλων ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.

Μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας (01.12.2025) ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον».Ο δημοφιλής ηθοποιός παραδέχτηκε ότι είναι αρκετά ενοχικός, και θεωρεί βέβαιο ότι αυτό το ενοχικό στοιχείο του χαρακτήρα του το έχει μεταφέρει και στα παιδιά του.

Ακόμη, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος είπε πως του αρέσει να μαθαίνει συνεχώς νέα πράγματα, και ειδικά από τα παιδιά του που πλέον είναι 20 και 12 ετών.

«Μπορώ να νιώθω ένοχος για κάτι εντελώς απροσδιόριστο. Είμαι σχεδόν εθισμένος σε αυτό το συναίσθημα. Και το διαχειρίζομαι. Είμαι περήφανος γι΄ αυτό. Πλέον είμαι καλύτερα γιατί είναι βαρύ φορτίο, και το κάνουμε και οι γονείς στα παιδιά μας. Είμαι σίγουρος ότι το έχω περάσει και στα παιδιά μου. Είμαι σίγουρος ότι έχω κάνει όλα τα στραβά. Μακάρι να έχω κάνει και τα καλά.

«Τα παιδιά μου έχουν μεγάλη διαφορά, είναι 20 και 12, οπότε κάπως αλληλεπιδρούν, και το ένα μαθαίνει το άλλο, κι εγώ μαζί τους. Μόνο ανοιχτός είμαι στο να μάθω. Δεν είμαι ο μπαμπάς που τα ξέρει όλα. Γενικά, δε θέλω να ξέρω, θέλω να μάθω. Δε θέλω να ξέρω τίποτα. Διάλεξα και μια δουλειά που μου το επιτρέπει. Αν είσαι γιατρός ή μηχανικός πρέπει να ξέρεις, αν είσαι ηθοποιός και κάνεις παραστάσεις, δε χρειάζεται να ξέρεις κάτι» είπε αρχικά ο ηθοποιός.

«Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι αυτό που θα κάνεις, είναι να είναι μια βλακεία. Το καλύτερο είναι να είναι πολύ ωραίο. Και τι έγινε; Δε το παίρνω τόσο στα σοβαρά…» εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος.