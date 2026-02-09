Οδυσσέας Σταμούλης για το γάμο του: «Ήταν η ολοκλήρωση της προσωπικής μας ζωής»

Ο Οδυσσέας Σταμούλης ήταν σήμερα καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» και ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τον γάμο του με την επί 10 χρόνια σύντροφό του αλλά και για την επαγγελματική του πορεία.

«Αυτό έγινε σαν φυσική ροή των γεγονότων. Με τον καιρό δενόμασταν όλο και πιο πολύ. Έγινε την κατάλληλη στιγμή, γιατί έπρεπε να γίνει. Δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα πανηγύρι, ήταν κλειστό και είχε ωριμάσει η συνθήκη. Ήταν η ολοκλήρωση της προσωπικής μας ζωής», είπε αρχικά ο ηθοποιός, Οδυσσέας Σταμούλης.

Ο ίδιος είπε στη συνέχεια: «Εκπλήσσομαι πολύ συχνά από τον τρόπο που με προσεγγίζουν έξω. Εδώ και ένα χρόνο ζω μια φοβερή αγκαλιά από τον κόσμο, ακόμα και από άγνωστους ανθρώπους. Και λέω, μα είμαι τόσο γνωστός, τόσο οικείος; Μάλλον είναι οικεία η φάτσα μου».

«Δεν ήμουν ποτέ ψωνισμένος. Η πορεία μου ήταν τέτοια και είχα εφόδια. Η τηλεόραση ήταν μία καταπληκτική περιπέτεια για μένα. Είμαι 40 χρόνια στη δουλειά, τα 20 ήταν τηλεόραση, αλλά εντατικά. Αν κάνεις τον ωραίο στα σίριαλ ή τον κακό, δεν είναι εύκολο.

Σκέφτομαι πως ίσως είναι καλύτερα μία μετριότερη επιτυχία που δεν θα σε κατατάξει και θα σε κάνει να δοκιμάσεις κι άλλα πράγματα. Ποτέ δεν κυνήγησα πράγματα στη δουλειά, τα τελευταία χρόνια προσπάθησα αλλά δεν ήξερα πως γίνεται», είπε στη συνέχεια ο Οδυσσέας Σταμούλης.

Τέλος μίλησε για την παρουσία του στο θέατρο λέγοντας ότι: «Τα τελευταία χρόνια παίζω σε μικρά θέατρα, βλέπεις ανθρώπους με το κινητό, το οποίο έχει πολύ φως. Παίζεις και σε απόσταση, βλέπεις τον θεατή λουσμένο στο φως και διασπάται η προσοχή σου. Φοβερό πράγμα. Μερικοί άνθρωποι ίσως να θέλουν να δείξουν έτσι ότι σε βαριούνται; Παίζω και κοιτάω έντονα αυτόν που παίζει με το κινητό».