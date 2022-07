Ένα από τα σημαντικότερα και πιο ιδιαίτερα hip hop γκρουπ όλων των εποχών, οι Arrested Development έρχονται στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος την Παρασκευή 15 Ιουλίου στις 21.00, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών «Parklife» του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Την εποχή που οι ΗΠΑ έμπαιναν στον αστερισμό του gangsta rap και της μεγάλης κόντρας μεταξύ ανατολικής και δυτικής ακτής που χαρακτήρισε τα ’90s, μια παρέα από την Ατλάντα πρότεινε ένα εντελώς διαφορετικό hip hop πρότυπο.

Με ηγέτες τους Speech και Headliner, οι Arrested Development κυκλοφόρησαν το 1992 το «3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of…», έναν αισιόδοξο ύμνο στην αφροαμερικανική κουλτούρα που πούλησε περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα και τους χάρισε δύο βραβεία Grammy.

Έγραψαν το κομμάτι «Revolution» για την ταινία Malcolm X του Σπάικ Λι συνεισφέροντας σε μια από τις σημαντικότερες black power στιγμές της μεγάλης οθόνης, βοήθησαν οικονομικά τον αγώνα του Νέλσον Μαντέλα στη Νότια Αφρική, και το 1996 έκαναν ένα διάλειμμα για να επιστρέψουν το 2000, με αλλαγές στη σύνθεσή τους και τον Speech να παραμένει «ο εγκέφαλός τους».

Έκτοτε έχουν παίξει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, συνεχίζοντας να κυκλοφορούν δίσκους (έχουν φτάσει τα 15 στούντιο άλμπουμ, το τελευταίο, με τίτλο For the FKN Love, κυκλοφόρησε πρόσφατα) που αγαπιούνται από το κοινό και τους κριτικούς και συνιστούν ακόμα μια διαφορετική, πιο «πνευματική», εκδοχή του hip hop που πια ενώνει περισσότερες από μια γενιές.

Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Πρόγραμμα:

20.00 – 21.00 Warm Up DJ set: DJ Marble

21.00 Συναυλία Arrested Development

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.snfcc.org/SummerMusic και στις σελίδες στα social media @SNFCC.