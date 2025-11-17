Lifestyle

Οι δίδυμες αδελφές Κέσλερ «έφυγαν» με υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Ποιες ήταν οι διάσημες χορεύτριες με το συγκινητικό τέλος

Οι Γερμανίδες Άλις και η Έλεν Κέσλερ ζήτησαν να ταφούν οι στάχτες τους στην ίδια τεφροδόχο, δίπλα στη μητέρα και το σκυλί τους
Οι Γερμανίδες δίδυμες χορεύτριες-ηθοποιοί Alice και Ellen Kessler στη σκηνή στις 13 Ιουνίου 1975 στην Κολωνία
Οι Γερμανίδες δίδυμες χορεύτριες-ηθοποιοί Alice και Ellen Kessler στη σκηνή στις 13 Ιουνίου 1975 στην Κολωνία / AP Photo / Φωτογραφία Klaus Schlagmann

Δίδυμες Γερμανίδες αδελφές που κάποτε ήταν διάσημες χορεύτριες, επέλεξαν να τερματίσουν τη ζωή τους την ίδια ημέρα. Η Άλις και η Έλεν Κέσλερ αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα εγκόσμια με ιατρική βοήθεια για να είναι αχώριστες και στον θάνατο.

Οι δίδυμες πρώην πασίγνωστες χορεύτριες, Κέσλερ – η Άλις και η Έλεν – πέθαναν στις 17 Νοεμβρίου, με υποβοηθούμενη αυτοκτονία, καθώς φέρεται ότι «δεν ήθελαν πλέον να ζήσουν».

Σύμφωνα με το people.com, οι Γερμανίδες αδελφές ζήτησαν να ταφούν οι στάχτες τους στην ίδια τεφροδόχο, δίπλα στη μητέρα και το σκυλί τους.

 

Οι δίδυμες Kessler, που απέκτησαν διεθνή φήμη για τις μεταπολεμικές τους παραστάσεις στις δεκαετίες του 1950 και 1960, έβαλαν τέλος στη ζωή τους μαζί.

 

Τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, η Alice και η Ellen Kessler πέθαναν σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι τους κοντά στο Μόναχο, αφού επέλεξαν την ιατρική βοήθεια για τον θάνατο, όπως ανέφερε η «Bild».

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, οι αδελφές «δεν ήθελαν πλέον να ζήσουν» και «επέλεξαν να τερματίσουν τη ζωή τους μαζί». Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία ειδοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η ιατρική βοήθεια στο θάνατο είναι νόμιμη στη Γερμανία από το 2019, σύμφωνα με τη βρετανική οργάνωση Dignity in Dying. Διαφέρει από την ευθανασία, η οποία είναι παράνομη, επειδή οι ίδιοι οι ασθενείς χορηγούν τα συνταγογραφημένα φάρμακα για να τερματίσουν τη ζωή τους, και όχι ένας γιατρός.

Τον Απρίλιο του 2024, οι δίδυμες Kessler δήλωσαν στην «Bild» ότι επιθυμούν οι στάχτες τους να ταφούν στην ίδια τεφροδόχο, δίπλα στη μητέρα τους Elsa και τον σκύλο τους Yello.

Μετά τον θάνατό τους, το Radio Monte Carlo δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram ένα αφιέρωμα στην Alice και την Ellen, αναφέροντας:

«Η Alice και η Ellen Kessler έφυγαν μαζί, όπως έζησαν: αχώριστες. Γεννημένες το 1936, ήταν ένα απόλυτο σύμβολο του ευρωπαϊκού θεάματος, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, του χορού και της τηλεόρασης. Στην Ιταλία, έγιναν διασημότητες ως τα «πόδια της χώρας», σύμβολο κομψότητας και σκηνικής παρουσίας από τη δεκαετία του ’50».

«Ένα μοναδικό καλλιτεχνικό ζευγάρι, ικανό να αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στη συλλογική φαντασία».

