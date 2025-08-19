Οι «Dsquared2» ξεσαλώνουν στη Μύκονο και κεντρίζουν τα βλέμματα στα Ματογιάννια

Μύκονος και «Dsquared2» πηγαίνουν μαζί τα περισσότερα καλοκαίρια. Οι δίδυμοι σχεδιαστές της φίρμας Ντίν και Νταν βρίσκονται και πάλι στα Ματογιάννια και δεν περνούν απαρατήρητοι.

Το Queen Bar στα Ματογιάννια που είναι διάσημο για τα πάρτι του με τις σέξι χορεύτριες και τους αναμμένους πυρσούς, επέλεξε για την διασκέδασή του ο Dean Caten, συνιδρυτής και σχεδιαστής μαζί με τον δίδυμο αδελφό του Dan του δημοφιλούς fashion brand Dsquared2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ντυμένος με casual outfit, ο διεθνής designer ξεσάλωσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρώτη του δημόσια καλοκαιρινή εμφάνισή του για φέτος στο νησί των Ανέμων.

Ο Dean και ο Dan Caten επισκέπτονται την Μύκονο κάθε καλοκαίρι, δίνοντας το «παρών» στα μεγαλύτερα πάρτι που γίνονται εκεί. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου που έχουν την φήμη των party animals!

Οι σχεδιαστές και ιδρυτές του οίκου μόδας DSquared2, αδελφοί Ντιν και Νταν Κάτεν επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα και έχουν καταφέρει να χτίσουν ισχυρές φιλίες που αντέχουν στο πέρασμα των χρόνων.