Οι επώνυμοι που «έκλεψαν» την παράσταση στο φουαγιέ πάρτι στο Πειραιώς 131

Η Allwyn έφερε αέρα αποκαλύψεων στη θεατρική βραδιά
Σταμάτης Φασουλής με Αλέξανδρο Αντωνόπουλο
O Σταμάτης Φασουλής με τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο

Μια λαμπερή θεατρική συνάντηση, με άρωμα μυστηρίου, πραγματοποίησαν η Allwyn και τα Αθηναϊκά Θέατρα, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στο θέατρο Πειραιώς 131, στο πλαίσιο της πολυσυζητημένης παράστασης των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις!».

Στη σκηνή του θεάτρου ξεδιπλώνεται ένα καλοδουλεμένο μυστήριο με τους Αλέξανδρο Αντωνόπουλο, Δημήτρη Γκουτζαμάνη, Μανώλη Κλωνάρη, Άννα Μενενάκου, Φωτεινή Ντεμίρη, Δανάη Παππά, Γιάννη Σίντο, Δανάη Τάγαρη και Μαρία Φιλίππου. Μια καλοκαιρινή συνάντηση φίλων, μετατρέπεται σε εφιάλτη, όταν μια αποτυχημένη απόπειρα φόνου και στη συνέχεια δύο πτώματα διαλύουν την ανέμελη ατμόσφαιρα.

Η πιο ανατρεπτική πράξη, όμως, παίχθηκε στο φουαγιέ του θεάτρου, με την Allwyn, χορηγό των Αθηναϊκών Θεάτρων, να δίνει μια ξεχωριστή πινελιά, συνδυάζοντας σασπένς, λάμψη και… αποκαλύψεις.

Ο Βασίλης Θωμόπουλος
Ο Μανώλης Εμμανουήλ
H Δανάη Παππά με την Άννα Κουρή
Η Φωτεινή Ντεμίρη με τον Σπύρο Μπιμπίλα
Ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Κατερίνα Μισιχρόνη, ο Στάθης Μουρδουκούτας και ο Δημήτρης Γκουτζαμάνης
Η Άννα Μενενάκου μαζί με τον Πέτρο Πολυχρονίδη και τη σύζυγό του
Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος με τον Σπύρο Πούλη
Ο Άγγελος Μπράτης
Η ομάδα της Allwyn

Οι πρωταγωνιστές της παράστασης και οι διάσημοι προσκεκλημένοι από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο που βρέθηκαν στο πάρτι, στο φουαγιέ του θεάτρου, κλήθηκαν να απαντήσουν σε απολαυστικά… ένοχες ερωτήσεις.

Ποιον φίλο τους θα επέλεγαν για συνεργό σε ένα «τέλειο έγκλημα»; Ποια είναι η ένοχη απόλαυσή τους;

