Τα βραβεία Όσκαρ είναι η πιο διάσημη τελετή απονομής βραβείων του κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο, και έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους δείκτες επιτυχίας για ηθοποιούς σε όλη την ιστορία της υποκριτικής.

Ορισμένοι ηθοποιοί έχουν καταφέρει να αποσπάσουν αρκετά βραβεία Όσκαρ κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας των Όσκαρ, όμως, μόνο τρεις ηθοποιοί έχουν κερδίσει τουλάχιστον τρία βραβεία στις κατηγορίες των πρώτων ρόλων: Η Katharine Hepburn, ο Daniel Day-Lewis και η Meryl Streep.

Η Katharine Hepburn κατέκτησε τέσσερα βραβεία Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού σε πρωταγωνικσιτκό ρόλο, περισσότερα από κάθε άλλον ηθοποιό, για τις ερμηνείες της στις ταινίες «Morning Glory» (1933), «Guess Who’s Coming to Dinner» (1967), «The Lion in Winter» (1968) και «On Golden Pond» (1981).

O Daniel Day-Lewis έχει κερδίσει τρία Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού σε πρωταγωνιστικό ρόλο, για τις ερμηνείες του στις ταινίες «My Left Foot» (1989), «There Will Be Blood» (2007) και «Lincoln» (2012).

Η Meryl Streep έχει κερδίσει δύο Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού σε πρωταγωνιστικό ρόλο, για τις ερμηνείες της στις ταινίες «Sophie’s Choice» (1982) και «The Iron Lady» (2011), καθώς και ένα Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού σε δεύτερο ρόλο, για την ταινία «Kramer vs. Kramer» (1979). Η Streep είναι επίσης η ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Όσκαρ, έχοντας αποσπάσει 21 υποψηφιότητες.

Εκτός από αυτούς τους ηθοποιούς, υπάρχουν και άλλοι που έχουν κερδίσει δύο βραβεία Όσκαρ. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Jack Nicholson, Ingrid Bergman, Walter Brennan, Spencer Tracy και άλλους.

Ο Jack Nicholson κέρδισε δύο Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού για τις ταινίες «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» (1975) και «As Good as It Gets» (1997), καθώς και ένα Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού σε B’ ρόλο για την ταινία «Terms of Endearment» (1983).

Η Ingrid Bergman κέρδισε δύο Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού για τις ταινίες «Gaslight» (1944) και «Anastasia» (1956), και ένα Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού σε B’ ρόλο για την ταινία «Murder on the Orient Express» (1974).

Είναι ενδιαφέρον, πάντως, να σημειωθεί ότι η συχνότητα και ο αριθμός των βραβείων Όσκαρ που κερδίζει ένας ηθοποιός, δεν είναι απαραίτητα ένδειξη της απόλυτης αξίας ή ταλέντου του.

Ο Walter Brennan, για παράδειγμα, κέρδισε τρία Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού σε Δεύτερο Ρόλο για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Come and Get It» (1936), «Kentucky» (1938) και «The Westerner» (1940). Παρόλο που δεν είναι τόσο γνωστός στο ευρύ κοινό σήμερα, ο Brennan είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα στον κινηματογράφο.

Ο Spencer Tracy είναι ένας ακόμη ηθοποιός που κέρδισε δύο Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού για τις ταινίες «Captains Courageous» (1937) και «Boys Town» (1938). Παρόλο που έχουν περάσει πολλά χρόνια από την εποχή που ο Tracy ήταν στο προσκήνιο, η επίδρασή του στον κινηματογράφο παραμένει ανεξίτηλη.