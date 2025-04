Οι σταρ που γύρισαν την πλάτη στο Χόλιγουντ και οι λίγοι που επέστρεψαν: Από την Κέιτ Μπλάνσετ στον Ντάνιελ Ντέι Λιούις

Ο Σον Κόνερι πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ακόμα ταινίες κατά τη μακρόχρονη καριέρα του, όπως το Marnie του Άλφρεντ Χίτσκοκ, το The Man Who Would Be King στο πλευρό του Μάικλ Κέιν, οι The Untouchables – για την οποία τιμήθηκε με Όσκαρ – και The Hunt for Red October. Παρ' όλα αυτά, παρέμεινε για πάντα ταυτισμένος με τον 007.

Το 2005, όμως, δήλωσε ότι είχε «κουραστεί με τους ηλίθιους» και ότι υπήρχε «ένα όλο και μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα σε εκείνους που ξέρουν να φτιάχνουν ταινίες και σε αυτούς που εγκρίνουν τις ταινίες».

Η δήλωση αυτή ήρθε λίγα χρόνια μετά τη συμμετοχή του στην ταινία The League of Extraordinary Gentlemen, την οποία πολλοί θεώρησαν ως έναν από τους βασικούς λόγους της αποχώρησής του από το σινεμά. Άλλωστε αυτή ήταν και η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση.

Rick Moranis

Αστέρι των '80s και '90s (Ghostbusters, Honey I Shrunk the Kids, Little Shop of Horrors), αποσύρθηκε για να αφιερωθεί στην ανατροφή των παιδιών του μετά τον θάνατο της συζύγου του το 1991 από καρκίνο.

Είπε πως δεν του έλειψε ποτέ πραγματικά η υποκριτική.

Η τελευταία του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη ήταν στο σίκουελ Honey, We Shrunk Ourselves το 1997.