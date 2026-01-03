Όλγα Κεφαλογιάννη για τη μετακόμιση στο πατρικό της: «Είναι μια αλλαγή, με έντονη συναισθηματική φόρτιση»

Η Όλγα Κεφαλογιάννη είχε ανακοινώσει ότι πρόκειται να κάνει μετακόμιση στο πατρικό της, παραμονές των φετινών Χριστουγέννων. Όπως λέει η υπουργός Τουρισμού σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο «Secret» και τη Σάσα Σταμάτη, πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή, τόσο για την ίδια όσο και για τα παιδιά της, που έρχεται στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς.

Η μετακόμιση στο πατρικό της σπίτι, δεν θα γινόταν ποτέ όπως παραδέχεται η Όλγα Κεφαλογιάννη, αν δίπλα της όλο αυτό το διάστημα, δεν βρισκόταν η μητέρα της. Η υπουργός δηλώνει αισιόδοξη για το 2026 και προσεύχεται για υγεία και αγάπη. Τα δύο παιδιά που απέκτησε με τον Μίνωα Μάτσα, της δίνουν δύναμη και της χαρίζουν γαλήνη, όπως λέει.

«Οι φετινές γιορτές έχουν για μένα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς μετακομίζουμε στο σπίτι όπου μεγάλωσα», εξομολογείται η Όλγα Κεφαλογιάννη για να συμπληρώσει: «Είναι μια αλλαγή, με έντονη συναισθηματική φόρτιση και νιώθω ευγνωμοσύνη απέναντι στη μητέρα μου για τη στήριξή της σε αυτή τη νέα μας αρχή». Η επιστροφή στο πατρικό της, όπως λέει, ξυπνάει αναμνήσεις και ενισχύει την επιθυμία της να δίνει προτεραιότητα στις απλές, ουσιαστικές στιγμές με τα παιδιά της.

Η υπουργός Τουρισμού τονίζει ότι για εκείνη η υγεία και η οικογένεια έχουν τη μεγαλύτερη αξία. «Το νόημα των γιορτών βρίσκεται στις απλές, μικρές, αλλά πολύτιμες στιγμές με τα παιδιά μου», τονίζει. «Χαίρομαι να τα βλέπω να μεγαλώνουν, να γελάμε, να παίζουμε μαζί, να μοιραζόμαστε στιγμές. Τα παιδιά μου είναι οι άνθρωποι με τη πιο θετική ενέργεια στη ζωή μου και τα πιο φωτεινά χαμόγελα».

Σε προσωπικό επίπεδο ανέφερε πως: «Απόλυτη προτεραιότητά μου είναι τα παιδιά μου. Αυτό που εύχομαι -και προσεύχομαι- είναι να είναι καλά, να μεγαλώνουν με αγάπη και ασφάλεια και να αντιμετωπίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Μαζί τους βρίσκω γαλήνη και παίρνω δύναμη, ακόμα και στις πιο απαιτητικές και δύσκολες στιγμές της καθημερινότητας».

Η δικαστική απόφαση για πλήρη συνεπιμέλεια

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο (22-11-2025) έγινε γνωστή η δικαστική απόφαση, που έριξε την αυλαία της διαμάχης της Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρώην σύζυγό της, Μίνωα Μάτσα. Αυτή, προβλέπει την πλήρη συνεπιμέλεια για τα δύο παιδιά που είχαν αποκτήσει και προσπαθούν να μεγαλώσουν με τον καλύτερο τρόπο.

Όλγα Κεφαλογιάννη και Μίνως Μάτσας, πληροφορήθηκαν την απόφαση από τους δικηγόρους που τους εκπροσωπούν. Το δικαστήριο αποφάσισε την πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών από τους γονείς τους με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους (τα παιδιά κάθε μήνα θα μένουν ισόχρονα στις οικίες των δύο πρώην συζύγων).

Το Πρωτοδικείο Αθηνών όχι μόνο επισφράγισε ως αυτονόητη την οριστική λύση του γάμου τους, αλλά μέσω της απόφασης που εκδόθηκε, ρυθμίστηκε και το καθεστώς της επιμέλειας των δύο παιδιών τους. Όλγα Κεφαλογιάννη και Μίνως Μάτσας κατέφυγαν στα δικαστήρια μετά τον χωρισμό τους, προκειμένου να λύσουν δύο θέματα για τα οποία διαφωνούσαν: Την επιμέλεια των δίδυμων παιδιών τους και το σπίτι όπου κατοικούσαν μαζί μέχρι πρότινος.

Ο γάμος του ζευγαριού στις Σπέτσες ήταν λαμπερός με κουμπάρα την Χρυσή Βαρδινογιάννη. Για χρόνια το ζευγάρι έδειχνε αγαπημένο με τη γέννηση των δίδυμων παιδιών τους να ολοκληρώνει την ευτυχία τους. Οι πρώτοι ψίθυροι για κρίση στη σχέση και στον γάμο τους, ξεκίνησαν το 2024.

Μετά τη φημολογία για τον χωρισμό της με τον Μίνωα Μάτσα, η Όλγα Κεφαλογιάννη είχε εκδώσει ανακοίνωση, όπου επιβεβαίωνε την κρίση στον γάμο της.