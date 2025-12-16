Όλγα Κεφαλογιάννη: Μετακομίζει με τα δίδυμα παιδιά της – «Θα αλλάξω σπίτι αυτές τις μέρες»

Η Όλγα Κεφαλογιάννη αποκάλυψε ότι θα αλλάξει σπίτι τις επόμενες μέρες και θα γιορτάσει εκεί τα φετινά Χριστούγεννα με τα δίδυμα παιδιά της. Λίγες μέρες μετά τη δικαστική απόφαση για πλήρη συνεπιμέλεια με τον πρώην σύζυγό της, η πολιτικός ετοιμάζεται να μετακομίσει.

«Θα μετακομίσω σε νέο σπίτι τις φετινές γιορτές. Θα αλλάξω σπίτι, οπότε έχω στόχο αυτό τα Χριστούγεννα. Και μετά θα υποδεχθώ τον καινούργιο χρόνο με τα δίδυμα παιδάκια μου, που μου δίνουν χαρά και αισιοδοξία. Δεν μου λείπει η αγκαλιά γιατί έχω τις αγκαλιές των δίδυμων, τετράχρονων παιδιών μου» δήλωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο (22-11-2025) έγινε γνωστή η δικαστική απόφαση, που έριξε την αυλαία της διαμάχης της Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρώην σύζυγό της, Μίνωα Μάτσα. Αυτή, προβλέπει την πλήρη συνεπιμέλεια για τα δύο παιδιά που είχαν αποκτήσει και προσπαθούν να μεγαλώσουν με τον καλύτερο τρόπο.

Όλγα Κεφαλογιάννη και Μίνως Μάτσας, πληροφορήθηκαν την απόφαση από τους δικηγόρους που τους εκπροσωπούν. Το δικαστήριο αποφάσισε την πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών από τους γονείς τους με εναλλασσόμενη κατοικία και απολύτως ισόχρονη κατανομή του τόπου διαμονής τους (τα παιδιά κάθε μήνα θα μένουν ισόχρονα στις οικίες των δύο πρώην συζύγων).

Το Πρωτοδικείο Αθηνών όχι μόνο επισφράγισε ως αυτονόητη την οριστική λύση του γάμου τους, αλλά μέσω της απόφασης που εκδόθηκε, ρυθμίστηκε και το καθεστώς της επιμέλειας των δύο παιδιών τους. Όλγα Κεφαλογιάννη και Μίνως Μάτσας κατέφυγαν στα δικαστήρια μετά τον χωρισμό τους, προκειμένου να λύσουν δύο θέματα για τα οποία διαφωνούσαν: Την επιμέλεια των δίδυμων παιδιών τους και το σπίτι όπου κατοικούσαν μαζί μέχρι πρότινος.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη ζητούσε την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών και να μετοικήσει από το μέχρι πρότινος κοινό τους σπίτι ο Μίνως Μάτσας. Ο Μίνως Μάτσας, από την πλευρά του, ζητούσε συνεπιμέλεια των παιδιών και να αποχωρήσει από το σπίτι η Όλγα Κεφαλογιάννη, υποστηρίζοντας ότι εκείνος είχε προπληρώσει για έναν χρόνο τα ενοίκια του σπιτιού.

Ο γάμος του ζευγαριού στις Σπέτσες ήταν λαμπερός με κουμπάρα την Χρυσή Βαρδινογιάννη. Για χρόνια το ζευγάρι έδειχνε αγαπημένο με τη γέννηση των δίδυμων παιδιών τους να ολοκληρώνει την ευτυχία τους. Οι πρώτοι ψίθυροι για κρίση στη σχέση και στον γάμο τους, ξεκίνησαν το 2024.

Μετά τη φημολογία για τον χωρισμό της με τον Μίνωα Μάτσα, η Όλγα Κεφαλογιάννη είχε εκδώσει ανακοίνωση, όπου επιβεβαίωνε την κρίση στον γάμο της.