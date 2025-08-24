Όλγα Μιχαλοπούλου: Με το τελευταίο δημοσίευμα για την προσωπική μου ζωή, στην αρχή ξεκαρδίστηκα

Η Όλγα Μιχαλοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Τύπο TV και μίλησε για την καριέρα και τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή. Η ηθοποιός που συμμετέχει στην καθημερινή σειρά εποχής «Ηλέκτρα» άφησε αιχμές για τον τρόπο που ορισμένοι προσπαθούν να βγάλουν «λαβράκι» για τα προσωπικά της.

Όπως είπε η Όλγα Μιχαλοπούλου, δεν είναι σωστό να γίνονται αναφορές αν πρώτα δεν υπάρχει η απαραίτητη συγκατάθεση και διασταύρωση των πληροφοριών.

Ο ρόλος στην «Ηλέκτρα» πώς ήρθε;

Με πήραν ένα τηλέφωνο για να περάσω από ακρόαση. Εκείνη την περίοδο ήμουν ακόμα στη σχολή, στο τελευταίο μου έτος, και μέσα μου υπήρχε μια αμφιβολία, δεν ήξερα αν έπρεπε να πάω ή όχι. Τελικά, πήγα. Δεν μπορώ να πω ότι είχα ιδιαίτερο άγχος, αλλά ούτε και πίστευα ότι είχα πάει τόσο καλά, ώστε να προχωρήσει κάτι.

Κι όμως, λίγες μέρες αργότερα, μου τηλεφώνησαν ξανά, για να μου πουν ότι ο σκηνοθέτης ήθελε να με δει. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα από μέσα μου: «Όντως; Εμένα;»… Τελικά, πήρα τον ρόλο της Νεφέλης, κάτι που ούτε που μπορούσα να το φανταστώ. Αργότερα έμαθα από τη σκηνοθέτιδα πως, αρχικά, με ήθελαν για έναν άλλον ρόλο. Ώσπου η Βίκυ Μανώλη είπε: «Όχι, αυτή είναι η Νεφέλη μου». Και έτσι έγινε.

Ξαφνιάστηκες όταν είδες δημοσιεύματα για την προσωπική σου ζωή;

Ειδικά με το τελευταίο δημοσίευμα για την προσωπική μου ζωή στην αρχή ξεκαρδίστηκα, μου φάνηκε αστείο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος που εργάζεται ως δημοσιογράφος μπορεί να καταλήξει από ένα ποστ στο Instagram και να βγάλει αυθαίρετα συμπεράσματα για την και καλά «σχέση» μου.

Όμως, πέρα από την πλάκα, δεν είναι ωραίο πατώντας το όνομα ενός ανθρώπου να συνδέεται με τέτοια δημοσιεύματα, ειδικά όταν δεν είναι εξακριβωμένα και δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.