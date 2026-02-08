Ολίβια Κόλμαν: «Ποτέ δεν ένιωσα θηλυκή – Πάντα περιέγραφα τον εαυτό μου ως έναν γκέι άνδρα»

Σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Ολίβια Κόλμαν, η βρετανίδα ηθοποιός με το σπάνιο ταλέντο, η οποία σημείωσε πως ουδέποτε ένιωσε πραγματικά θηλυκή, ως γυναίκα και αποκάλυψε άγνωστα στοιχεία του χαρακτήρα της.

Η Ολίβια Κόλμαν αποκάλυψε ότι σε όλη της τη ζωή ένιωθε «κάπως έξω από τα καθιερωμένα». Η 52χρονη βραβευμένη ηθοποιός, γνωστή για τους ρόλους της σε σειρές και ταινίες όπως τα «The Crown», «The Favourite» και «Heartstopper», παραδέχτηκε ότι ποτέ δεν ένιωσε πραγματικά θηλυκή.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μου, είχα συζητήσεις με ανθρώπους όπου πάντα αισθανόμουν κάπως non – binary», εξομολογήθηκε η Κόλμαν. «Ποτέ δεν ένιωσα πραγματικά θηλυκή ως γυναίκα. Στον σύζυγό μου περιέγραφα τον εαυτό μου ως έναν ομοφυλόφιλο άντρα». Πρόσθεσε, πως η στάση του συζύγου της ήταν πλήρως υποστηρικτική: «Μου έλεγε: “Ναι, το καταλαβαίνω”. Ένιωθα άνετα, σαν στο σπίτι μου».

Μιλώντας στο περιοδικό «Them», η ηθοποιός συμπλήρωσε ότι «δεν περνάω πολύ χρόνο με ανθρώπους που είναι πολύ ένθερμοι ετεροφυλόφιλοι. Οι άνδρες που γνωρίζω και αγαπώ είναι πολύ συνδεδεμένοι με όλες τις πλευρές του εαυτού τους. Νομίζω ότι με τον σύζυγό μου παίρνουμε εναλλάξ τον ρόλο του “ισχυρού” ή του ατόμου που χρειάζεται λίγη τρυφερότητα. Πιστεύω ότι όλοι έχουν όλα αυτά μέσα τους. Πάντα ένιωθα έτσι».

Η γνωστή ηθοποιός αυτή την εποχή πρωταγωνιστεί στη νέα queer ταινία «Jimpa». Εκεί υποδύεται μια μητέρα που ταξιδεύει στο εξωτερικό με το παιδί της, το οποίο δεν ταυτίζεται με τα παραδοσιακά πρότυπα φύλου, για να συναντήσουν τον ομοφυλόφιλο πατέρα του.

Σημειώνεται πως η Κόλμαν έχει βραβευτεί με το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου.