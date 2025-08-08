Ολυμπία Χοψονίδου: Οι γλυκές αναρτήσεις για τα 43α γενέθλια του συζύγου της, Βασίλη Σπανούλη

Η Ολυμπία Χοψονίδου και ο Βασίλης Σπανούλης αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και συχνά μοιράζονται στιγμές από τη ζωή τους με τους θαυμαστές τους μέσω των social media.

Η πρώην Σταρ Ελλάς έχει αφοσιωθεί στην υπέροχη οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ και την ανατροφή των 6 παιδιών τους. Με την ίδια αγάπη η Ολυμπία Χοψονίδου φροντίζει – φυσικά – και τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος πρόσφατα είχε τα γενέθλιά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 1982 και έκλεισε τα 43 του χρόνια. Έτσι η αγαπημένη του σύζυγος έκανε τρεις σχετικές δημοσιεύσεις για να μοιραστεί δημοσίως την ιδιαίτερη αυτή ημέρα.

Η πρώτη ήταν χιουμοριστική και έγραφε: «Ο προπονητής – μπαμπάς, χαρούμενα 43 γενέθλια». Το «coachfather» ήταν ένα λογοπαίγνιο της λέξης «godfather»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης η Ολυμπία Χοψονίδου μοιράστηκε πολλές φωτογραφίες με τον Βασίλη Σπανούλη από παλαιότερες ευτυχισμένες στιγμές τους και του ευχήθηκε ξανά.

Τέλος, το γνωστό μοντέλο μοιράστηκε ακόμα μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαρούμενη στο πλευρό του άντρα της ζωής της, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης κρατάει στα χέρια του την τούρτα του με τα 43 του κεράκια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι ένωσε τις ζωές τους μέσω ενός πολιτικού γάμου το 2009. Δύο χρόνια αργότερα παντρεύτηκαν και με θρησκευτική τελετή και κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας έχουν αποκτήσει έξι παιδιά. Τρία αγόρια και τρία κορίτσια, που είναι ο Θανάσης, ο Βασίλης, ο Δημήτρης, η Αιμιλία, η Αναστασία και η Αλεξάνδρα.