Όσκαρ 2025: Τιμήθηκαν οι πυροσβέστες που πάλεψαν με τις φλόγες στο Λος Άντζελες

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της τελετής απονομής των Οσκαρ ήταν όταν οι πυροσβέστες του Λος ‘Αντζελες ανέβηκαν στη σκηνή και καταχειροκροτήθηκαν.

Ηταν ουσιαστικά ένας φόρος τιμής από την βραδιά των Όσκαρ στην πόλη του Λος Άντζελες, το Ελντοράντο της κινηματογραφικής βιομηχανίας που τόσο δοκιμάστηκε από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Και όπως ήταν φυσικό δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι ήρωες, δηλαδή οι πυροσβέστες που πάλεψαν με τις φλόγες.

Το Dolby Theater φυσικά αντέδρασε με standing ovation με τους πυροσβέστες ωστόσο να κάνουν την έκπληξη και να συμμετέχουν στο σόου.

Αφού οι πυροσβέστες ανέβηκαν στη σκηνή, ο O’Brien τους έβαλε να διαβάσουν μερικά αστεία λέγοντας ότι υπάρχουν ακόμη και κάποια κάποια πράγματα δεν έχει το θάρρος να πει.

«Και θυμηθείτε», είπε ο O’Brien στο πλήθος, «όλοι σε αυτό το κοινό πρέπει να γελούν, αυτοί είναι ήρωες».

«Όλες μας οι καρδιές πάνε σε εκείνους που έχασαν τα σπίτια τους… συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών του JOKER 2 », είπε ένας από τους πυροσβέστες.

Conan O’Brien just had LA firefighters deliver his jokes for him, and the audience’s stunned reaction to this first joke…LOL



“Our hearts go out to all of those who have lost their homes…and I’m talking about the producers of Joker 2.” pic.twitter.com/Pu0OlncX3l