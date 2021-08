Έργα του Πάμπλο Πικάσο βγαίνουν σε δημοπρασία από τον όμιλο MGM Resorts. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του οίκου Sotrheby’s και θα πραγματοποιηθεί στο Bellagio του Λας Βέγκας.

Πρόκειται για 11 πίνακες του Πάμπλο Πικάσο, αξίας περίπου 104 εκατομμυρίων δολαρίων, τους οποίους σχεδιάζει να διαθέσει προς πώληση ο όμιλος MGM Resorts, που δραστηριοποιείται στους τομείς της ψυχαγωγίας και της φιλοξενίας.

Η δημοπρασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Sotheby’s στο Bellagio του Λας Βέγκας, θα περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής, έργα σε χαρτί και κεραμικά.

Ο διεθνής όμιλος φιλοξενίας προσπαθεί να αναπτύξει και να διαφοροποιήσει την εντυπωσιακή συλλογή έργων τέχνης.

«Η συλλογή μας εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου» δήλωσε ο Άρι Καστράτι, επικεφαλής φιλοξενίας της MGM Resorts.

