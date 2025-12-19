Παναγιώτα Βλαντή για τον Γιάννη Βλάχο και την κατάψυξη ωαρίων: Όταν γνώρισα τον άντρα μου ήμουν σε περίοδο απογοήτευσης

Μία σπάνια τηλεοπτική εξομολόγηση έκανε η Παναγιώτα Βλαντή και αναφέρθηκε τόσο στη γνωριμία της με τον σύζυγό της, Γιάννη Βλάχο όσο και στην απόφασή της να καταψύξει τα ωάριά της.

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου την Παρασκευή (19.12.2025) με αφορμή την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» που πρωταγωνιστεί και εξομολογήθηκε τα πάντα για τη ζωή της.

Μεταξύ άλλων, λοιπόν, αναφέρθηκε στη γνωριμία με τον σύζυγό της, Γιάννη Βλάχο.

«Για κάθε άνθρωπο έρχεται η στιγμή, άλλους νωρίτερα, άλλους αργότερα. Ήρθε ο Γιάννης στη ζωή μου, ο οποίος ήταν για μένα αυτό που ήθελα σε όλη μου τη ζωή. Παντρευτήκαμε το 2021 στην Ύδρα με 40 άτομα. Δεν ήθελα πριν τον γάμο να διαρρεύσουν φωτογραφίες», είπε αρχικά η Παναγιώτα Βλαντή

«Τον γνώρισα σε μία παράσταση, βοηθούσε μια φίλη του τότε να κάνει μια παράσταση και με πήγε η Άντζυ Νομικού που είχε την παράσταση», δήλωσε η γνωστή καλλιτέχνιδα για τη γνωριμία της με τον σύζυγό της.

Παράλληλα η Παναγιώτα Βλαντή εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να κάνει κατάψυξη ωαρίων.

«Το έχω πει στα νέα κορίτσια και στις μητέρες τους, ότι είναι κάτι που πρέπει να κάνουν οι γυναίκες και ας μην το χρησιμοποιήσουν ποτέ. Έχει αλλάξει πολύ η εποχή. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και μπορεί να βρεις πιο μετά τον άνθρωπό σου.

Είχα μία αγωνία όταν πέρασα τα 40, ήταν όλα αβέβαια. Ήθελα να το κάνω, έλεγα ότι το οφείλω στον εαυτό μου. Όταν γνώρισα τον άντρα μου ήμουν κάπως σε περίοδο απογοήτευσης, έλεγα ότι δεν πειράζει και να μείνω μόνη μου, αλλά τελικά δεν ήταν γραφτό να μείνω μόνη μου», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός για την απόφασή της να καταψύξει τα ωάριά της.