Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Θέλω να κάνω οικογένεια, αν είναι το τυχερό μου να συμβεί, καλώς να έρθει»

Για τον ρόλο που παίζει ο έρωτας στην προσωπική του ζωή καθώς και για την επιθυμία του να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια μίλησε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Ο γνωστός ηθοποιός που από τη νέα σεζόν θα πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, «Grand Hotel» έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη και μίλησε για όλα. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης εξομολογήθηκε ότι έχει ως πρότυπο τη δική του οικογένεια που ήταν κλασική και δεμένη.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του γνωστού ηθοποιού:

Θα ήθελες να κάνεις τη δική σου οικογένεια;

Ναι, θα ήθελα. Θεωρώ ότι αν είναι το τυχερό μου να συμβεί, καλώς να έρθει. Δεν σου κρύβω ότι βλέπω και στον καλλιτεχνικό χώρο πως δύσκολα στεριώνουν τα ζευγάρια. Με φοβίζει και λίγο η πιθανότητα να χωρίσεις και να έχεις ένα παιδί, το οποίο πηγαίνει από τον έναν γονιό στον άλλο. Έχω μεγαλώσει σε μια κλασική οικογένεια, δεμένη, με τους παππούδες, οπότε κάπως έτσι τη βλέπω την οικογένεια. Ό,τι πρέπει, να γίνει. Το σύμπαν ξέρει.

Ο έρωτας είναι η κινητήριος δύναμη;

Σίγουρα. Το να μοιράζεσαι είναι σπουδαίο πράγμα. Πόσο μάλλον να μοιράζεσαι τη σκέψη σου και την καθημερινότητα σου.