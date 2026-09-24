Δημήτρης Πιατάς: «Όταν κάνεις επιτυχία ενοχλείς, δεν είναι δουλειά του Μάρκου Σεφερλή να κάνει υψηλή αισθητική»

Ο Δημήτρης Πιατάς έδωσε μία νέα συνέντευξη με αφορμή τον ρόλο του στην πολλά υποσχόμενη κωμωδία του MEGA, «Νταντά της γειτονιάς», που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες και μίλησε για όλα. Μάλιστα, δήλωσε ότι ο Μάρκος Σεφερλής είναι εξαιρετικός σε αυτό που κάνει.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός συναντήθηκε με τον Γιώργο Σκρομπόλα για λογαριασμό του zappit.gr και αναφέρθηκε τόσο στα «όχι» που έχει πει στην καριέρα του όσο και στην προσωπική του ζωή, που φυλάει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Επίσης, μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Μάρκο Σεφερλή.

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Mιλώντας για τη συμμετοχή του στη σειρά «Νταντά της γειτονιάς», που έρχεται στο MEGA, ανέφερε: «Ήταν πολύ δελεαστική όλη η πρόταση έτσι όπως μου παρουσιάστηκε. Και δεν σας κρύβω ότι εισέπραξα και όλη την αγάπη των ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά με θέλανε πάρα πολύ να είμαι μέσα στη δουλειά. Ξέρεις κάτι; Εγώ έχω υπηρετήσει πολύ το θέατρο και με κάποιο τρόπο και λόγω ηλικίας και λόγω ονόματος δεν θα μπορούσα να ζητήσω δουλειά γιατί δεν είχα ανάγκη από δουλειά. Απλώς είχα ανάγκη του να υπάρχω καλλιτεχνικά με όποιο τρόπο μπορούσα να υπάρχω. Θεατρικά όμως υπήρχα πολύ ισχυρά, οπότε κάλυπτα όλο μου το κοινό, το πιθανό μου τηλεοπτικό κοινό. Που κοινό τηλεοπτικό εννοώ γιατί με ενδιαφέρει το τηλεοπτικό κοινό. Μην πω ψέματα, είναι πολύ σημαντικό να μπορώ σαν πρόσωπο να μπορώ να επισκέπτομαι σπίτια που να είναι πολύ μακριά, στο Καστελόριζο, στην Ηγουμενίτσα, στην άκρη της Ελλάδας, στη Γαύδο».

Παράλληλα, ο Δημήτρης Πιατάς αναφέρθηκε στα «όχι» που έχει πει στην καριέρα και παραδέχτηκε ότι υπήρξαν και κάποια που τα έχει μετανιώσει.

«Δεν σου κρύβω ότι κάποια “όχι” που είπα ήταν και είχαν τίμημα και το μετάνιωσα εκ των υστέρων. Και δεν θέλω να σου πω ποια. Γιατί όταν εγώ κάποια στιγμή ήταν να μου γίνει μια πολύ δελεαστική πρόταση να είμαι σε καθημερινό σίριαλ μακράς διάρκειας με πολύ ισχυρά ονόματα από πίσω και είπα “όχι”. Τη θέση μου την πήρε ο Κώστας Καζάκος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μάλλον το δικό μου “όχι” ήταν λάθος και όχι του Κώστα του Καζάκου», παραδέχτηκε ο Δημήτρης Πιατάς.

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«Υπάρχει ηλικιακός ρατσιτσμός. Ισχύει και ρατσισμός αν είσαι νέος. Ότι υπάρχει ο ρατσισμός υπάρχει και είναι αλήθεια ότι τσούζει και πονάει αυτό γιατί είναι άδικο, είναι άδικο. Ισχύει όμως. Δεν ισχύει όμως μόνο για τους ανθρώπους που αν θέλεις έχουν ολοκληρώσει έναν κύκλο ζωής και διεκδικούν να υπάρχουν γιατί το δικαιούνται να υπάρχουν. Θεωρώ ότι η δόξα της ζωής είναι το να είσαι ζωντανός και να είσαι παρών και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε», ανέφερε στην ίδια συνέντευξη ο γνωστός ηθοποιός.

«Θεωρώ ότι η νέα γενιά είναι πολύ καλύτερη από τη δικιά μας. Επίσης θεωρώ ότι μου έλαχε να είμαι από τους τυχερούς και η γενιά μου ήταν πολύ τυχερή γιατί βρεθήκαμε στη Μεταπολίτευση και όλος ο κόσμος διεκδικούσε τη διαφορετικότητα και το νέο. Ο Σταμάτης Φασουλής, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Γιώργος Κιμούλης, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, η Άννα Παναγιωτοπούλου και κάπου μπήκε και ο Πιατάς. Δηλαδή εμείς αντιμετωπίσαμε την αγάπη και την αλλαγή. Ήμασταν χαϊδεμένα παιδιά. Οι σημερινοί νέοι δεν είναι το ίδιο. Έχουν να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά δυσκολίες και χαίρομαι πολύ γιατί έχουν και ταλέντο. Και αυτό που αν θέλετε θεωρώ ότι είναι διαφορά από εμάς. Έχουν μόρφωση, έχουν παιδεία, έχουν τελειώσει και κανένα πανεπιστήμιο. Δεν είδαν φώτα και μπήκαν», είπε ακόμα ο Δημήτρης Πιατάς.

Παράλληλα μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Μάρκο Σεφερλή.

«Κοιτάξτε, ο Μάρκος είναι ο ίδιος μια ολόκληρη ιστορία στην κωμωδία τώρα. Δηλαδή αυτό που υπηρετεί είναι μοναδικό. Και δεν είναι τυχαία αυτή η φοβερή αποδοχή από το κοινό που υπηρετεί. Κάνει ένα λαϊκό είδος. Φτηνό; Φτηνό. Πουλάει; Πουλάει. Άρα το προϊόν για να πουλάει, αξίζει. Έχει σχέση με το μισογεμάτο και το μισοάδειο ποτήρι που λέγαμε πιο πριν. Ξέρεις κάτι; Όταν κάνεις επιτυχία, ενοχλείς. Και πιθανώς ενοχλεί γι’ αυτό. Εμένα με ενοχλεί που ενοχλεί. Όχι ο Σεφερλής, οι άλλοι. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Είμαστε υποκριτές λίγο. Δώστε του τα εύσημα της επιτυχίας και αφήστε τα. Το να κάνει υψηλή αισθητική δεν είναι δουλειά του Σεφερλή, είναι δουλειά άλλων. Ας την κάνουν οι άλλοι καλά και δεν πειράζει. Αυτό που κάνει ο Μάρκος όμως είναι καλό», τόνισε ο Δημήτρης Πιατάς.

Μιλώντας για την προσωπική του ζωή υπογράμμισε: «Ήμουν εξαιρετικός μπαμπάς και είμαι. Διότι μη νομίζεις ότι επειδή μεγάλωσαν τα παιδιά μου δεν με χρειάζονται. Το αντίθετο, τώρα με χρειάζονται περισσότερο. Ξέρεις κάτι; Είναι πολύ σημαντικό ό,τι κάνεις στη ζωή σου να είναι με τη συναίνεσή σου. Εγώ το έκανα με τη χαρά μου και με τη συναίνεσή μου. Ακόμα και την καριέρα με τη συναίνεσή μου την κάνω και είμαι χαρούμενος που το κάνω».

«Καταρχάς, δεν πούλησα την ιδιωτική μου ζωή, όπως είναι το σύνηθες τώρα. Εμένα η ιδιωτική μου ζωή ήταν κλειδωμένη και δεν υπήρχε κλειδαρότρυπα. Υπήρξε όμως μια υπέροχη ιδιωτική ζωή, μοναδική, φανταστική. Το συντροφάκι μου, οι δύο μου κόρες. Τώρα έχω δύο εγγόνια. Είναι συγκλονιστικά. Είναι η καθημερινότητα των πιο απλών ανθρώπων σε οποιαδήποτε γειτονιά, συνοικία ή οποιοδήποτε χωριό. Ε, ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Δεν είμαι σταρ. Δεν πουλάω την ιδιωτική μου ζωή», πρόσθεσε ο Δημήτρης Πιατάς.