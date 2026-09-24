Η Ιωάννα Τούνη ξανά στο Παρίσι, όπου έχει ανοίξει επιχείρηση με κρουασάν

Για την ακρίβεια, ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία με το δωμάτιο του σπιτιού της, όπου στο κρεβάτι της υπήρχαν απλωμένα αμέτρητα ρούχα, καθώς ετοίμαζε τη βαλίτσα της για το Παρίσι.

Σε μία γειτονιά της Μονμάρτρης, η γνωστή Ελληνίδα επιχειρηματίας και influencer έχει στεγάζει το νέο της εγχείρημα και πρόσφατα έκανε εγκαίνια, ενώ στη θέση της σεφ βρίσκεται μια αγαπημένη της ξαδέλφη. Η Ιωάννα Τούνη την Πέμπτη (24.09.2026) ενημέρωσε τους followers της στο Instagram ότι πετάξει ξανά για τη γαλλική πρωτεύουσα.

Και εκτός Ελλάδας έχει επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες η Ιωάννα Τούνη , καθώς πρόσφατα άνοιξε επιχείρηση με κρουασάν στην «καρδιά» του Παρισιού.

Σημειώνεται ότι η Ιωάννα Τούνη πριν από δύο εβδομάδες επέστρεψε από το Παρίσι, μετά από αρκετές ημέρες παραμονής και πήγε στην Αθήνα για να πάρει τον γιο της, Πάρη, που είχε μείνει με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

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«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή…

Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω!

Και κάπως έτσι γεννήθηκε το δικό μας Croissant Bar. Ένας χώρος όπου μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κρουασάν! Να διαλέξεις τη γέμιση, τα toppings, τις γαρνιτούρες σου και να το κάνεις ακριβώς όπως το θέλεις. Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοψημένα κάθε μέρα και όλα φτιαγμένα με πολλή αγάπη από την pastry chef @panagouu – που τυχαίνει να είναι η μικρή μου ξαδέλφη που λατρεύω.

Αλλά για μένα αυτό το μέρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα croissant bar. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το τίποτα, να έχεις φόβους, αμφιβολίες, να ακούσεις εκατό φορές το “δεν γίνεται” και παρ’ όλα αυτά να συνεχίσεις… Και να μην σταματήσεις μέχρι να το δεις μπροστά σου.

Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως η ζωή μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά απ’ όσο είχες ποτέ φανταστεί… αρκεί να μην φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα! Εγώ σήμερα κάνω ένα από τα μεγαλύτερα βήματά μου…», είχε γράψει η Ιωάννα Τούνη στην ανακοίνωσή της στο Instagram ότι ανοίγει μαγαζί στο Παρίσι.