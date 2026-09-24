Γιώργος Μαζωνάκης: Λουλούδια, δώρα και κεριά στο γκράφιτι του τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη

Μερικές μέρες μετά τον ξαφνικό και άδικο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη που έσβησε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στο μοιραίο ιατρείο του Κολωνακίου και οι θαυμαστές του συνεχίζουν να εκφράζουν με κάθε τρόπο την αγάπη τους στον τραγουδιστή.

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, ενώ ταυτόχρονα φανερώνεται το πόσο αγαπητός ήταν ο γνωστός καλλιτέχνης. Πρόσφατα, ο διάσημος τραγουδιστής έγινε γκράφιτι στη Θεσσαλονίκη, με τον street artist Hayate να δημιουργεί μια μεγάλη τοιχογραφία με τη μορφή του στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Πέμπτη (24.09.2026) οι θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη έφτασαν στο σημείο που δεσπόζει η τοιχογραφία του και άφησαν μερικά δώρα για να τιμήσουν τη μνήμη του. Λουλούδια, κεριά και λούτρινα αρκουδάκια διακοσμούν το πεζοδρόμιο, όπως φαίνεται από πρόσφατο φωτογραφικό υλικό.

Εν τω μεταξύ, αποκαλύφθηκε ότι στο μοιραίο ιατρείο στον Γιώργο Μαζωνάκη χορήγησαν μέθη με προποφόλη και έψαχναν αντίδοτο ενώ δεν υπάρχει.

To γράφιτι του Γιώργου Μαζωνάκη (ΛΙΑ ΦΩΚΑ/EUROKINISSI)

Οι θαυμαστές του άφησαν λουλούδια και κεριά στο γκράφιτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Θεσσαλονίκη (ΛΙΑ ΦΩΚΑ/EUROKINISSI)

Παράλληλα, το πρώτο του φετινού κύκλου του «Τhe Voice», θα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη. Το γύρισμα έγινε στο πλατό του μουσικού τάλεντ σόου και συμμετείχαν σε αυτό τρεις άλλοι coaches, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Χρήστος Μάστορας.