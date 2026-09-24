Μαριάννα Κατσιμίχα: «Με αναγνωρίζουν στον δρόμο αλλά δεν είμαι και η Μαράια Κάρεϊ»

Η Μαριάννα Κατσιμίχα, κόρη του Πάνου Κατσιμίχα, ακολουθεί τα βήματά του, χαράζοντας τη δική της πορεία στο πεντάγραμμο.

Η νεαρή τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και όσα είπε προβλήθηκαν την Πέμπτη (24.09.2026). Η Μαριάννα Κατσιμίχα ανέφερε ότι την αναγνωρίζουν στον δρόμο, αλλά δεν είναι και η… Μαράια Κάρεϊ.

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Μιλώντας για την αναγνωριμότητα η Μαριάννα Κατσιμίχα σημείωσε: «Στην αρχή ήτανε πολύ δύσκολο, όχι με την κακή έννοια, αλλά πολύ διαφορετικό. Ξαφνικά υπήρχε πολύ περισσότερη αναγνωρισιμότητα, υπήρχαν πολλές προτάσεις για δουλειές, συνεντεύξεις από δω, από εκεί και ήμουν σε φάση τι γίνεται;».

«Αυτό που σίγουρα έχω καταλάβει είναι ότι είναι πολύ μεγάλο στοίχημα το να κρατήσεις τον εαυτό σου όπως ήταν προηγουμένως. Είναι δύσκολο να διατηρήσεις αυτό που, που ήσουν στο εκατό τοις εκατό, γιατί μπορεί τα μυαλά σου να πάρουν εύκολα αέρα. Εμένα νομίζω δεν πήραν, αλλά έχω δει ανθρώπους να το παθαίνουν αυτό και δεν είναι και περίεργο. Δηλαδή όταν ξαφνικά από εκεί που είσαι ένας άγνωστος άνθρωπος γίνεσαι κάποιος, οποιοσδήποτε και αν είναι, είτε πολύ γνωστός είτε λίγο, μπορεί να σου γυρίσει το μυαλό και να πεις “α, ποιος είμαι τέλος πάντων;”», ανέφερε ακόμα η γνωστή ερμηνεύτρια.

«Με αναγνωρίζουν στον δρόμο, συμβαίνει. Δεν λέω τώρα ότι είμαι η Μαράια Κάρεϊ, αλλά εντάξει. Ειδικά μια περίοδο πριν από λίγο καιρό δεν υπήρχε μέρα που να μη συμβεί. Μπορεί να έβγαινα έξω να πάω στο σούπερ μάρκετ, να μου μίλαγε ας πούμε η ταμίας, μετά να πήγαινα κάπου στο με το μετρό, να μου μίλαγε κάποιος στο μετρό. Συνέβαινε πολύ», ανέφερε ακόμα.

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«Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να αλλάξω το επώνυμό μου. Μάλιστα το είχα συζητήσει κιόλας αυτό και κάποιος μου είχε πει ότι “ε, ρε συ, άμα δεν θες να συγκρίνεσαι με τον πατέρα σου και με το θείο σου, άλλαξε το επίθετό σου”. Του λέω “όχι”. Αν είναι να το κάνω, θα το κάνω ως αυτή που είμαι. Δεν μπορώ να κρύψω αυτό που είμαι και δεν θέλω και να το κρύψω. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί; Άμα φοβάσαι τόσο πολύ το να κριθείς γενικά, γιατί σε αυτό το χώρο θα κριθείς για οτιδήποτε κάνεις. Είτε σε λένε Κατσιμίχα είτε σε λένε όπως σε λένε, θα γίνει. Οπότε τι νόημα έχει; Αν δεν κρυφτώ για αυτό, θα κρυφτώ για κάτι άλλο», παραδέχτηκε ακόμα.

Παράλληλα η Μαριάννα Κατσιμίχα εξομολογήθηκε: «Καλά με ρωτάνε πολύ συχνά “πώς είναι να είσαι η κόρη του Κατσιμίχα;” και λέω “ε, δεν είναι κάτι. Είναι απλά ο μπαμπάς μου και εγώ είμαι η κόρη του”. Συνήθως με ρωτάνε πώς είναι να μεγαλώνεις με αυτόν τον άνθρωπο. Απαντάω αρχικά ότι δεν έχω μεγαλώσει με τον μπαμπά μου γιατί όντως ήταν χωρισμένοι οι γονείς μου, οπότε έμενα με τη μητέρα μου και ότι για μένα δεν υπάρχει κάτι περίεργο σε όλο αυτό. Περίεργο γίνεται πάντα από τον κόσμο. Που σου λένε “α, ο πατέρας σου και πώς είναι και πώς νιώθεις;”.

Μέχρι μια ηλικία δεν καταλάβαινα καν τι είναι αυτό που συμβαίνει και ποιος είναι ο πατέρας μου. Δηλαδή όταν έφτασα στην εφηβεία κατάλαβα ποιοι είναι, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί κάθισα μόνη μου, έψαξα και κατάλαβα».