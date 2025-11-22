Παντελής Παντελίδης: «Δεν έχει γίνει ποτέ δικαστήριο, είναι αδιανόητο» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας Απόστολος Λύτρας

Ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Φεβρουάριο του 2016 και σχεδόν 10 χρόνια μετά, το όνομά του επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τα όσα ανέφερε ο Σπύρος Μαρτίκας για την τελευταία νύχτα της ζωής του τραγουδιστή. Ο Απόστολος Λύτρας, που εκπροσωπεί την οικογένεια του αδικοχαμένου καλλιτέχνη, μετέφερε τις θέσεις τους.

Ο Σπύρος Μαρτίκας είχε ισχυριστεί προ ημερών στο Live News, πως τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έταζαν επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου, «έφαγαν» 250.000 από τον Παντελή Παντελίδη τη νύχτα που σκοτώθηκε. Ο Απόστολος Λύτρας ανέφερε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» πως κάποιοι θα πρέπει να σταματήσουν να καπηλεύονται το όνομα του Παντελίδη.

Ο Απόστολος Λύτρας ανέφερε πως η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου δεν έφτασε ποτέ σε δικαστήριο. «Δεν έχει γίνει ποτέ δικαστήριο για την υπόθεση, μπήκε στο αρχείο το 2021 με τη διάταξη ενός εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι δήθεν δεν υπάρχουν στοιχεία για να γίνει δικαστήριο. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο» τόνισε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικογένεια θεωρεί πως υπήρχαν στοιχεία που δικαιολογούσαν μια δίκη, ώστε να εξεταστούν οι μάρτυρες και να διαλευκανθεί κάθε πτυχή.

Στα στοιχεία που περιέγραψε ο γνωστός ποινικολόγος, ξεχωρίζει η κατάθεση του τελευταίου μάρτυρα, ο οποίος υποστήριξε ότι έβαλε ο ίδιος τον Παντελίδη στη θέση του συνοδηγού το μοιραίο βράδυ. Παράλληλα, όπως είπε, υπάρχει ήδη μια δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη, καθώς οι δύο κοπέλες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο έχουν υποβάλει μήνυση εναντίον του συγκεκριμένου μάρτυρα, υποστηρίζοντας ότι ψεύδεται. «Είναι το πρώτο δικαστήριο που θα γίνει για αυτή την υπόθεση» τόνισε.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε και σε τεχνικά στοιχεία που δεν απαντήθηκαν ποτέ, όπως το DNA στον αερόσακο του συνοδηγού, όπου βρέθηκαν μόνο ίχνη του Παντελίδη. Επίσης, στάθηκε στις θέσεις των καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού, οι οποίες κατά την οικογένεια προέκυπταν ως κρίσιμες ενδείξεις για το ποιος βρισκόταν τελικά πίσω από το τιμόνι. «Το παράπονο που έχει η οικογένεια είναι ότι δεν έγινε ποτέ δικαστήριο και δεν εξετάστηκαν οι μάρτυρες» είπε με έμφαση.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να ανοίξει ξανά η υπόθεση, ο Απόστολος Λύτρας απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, αν και παραδέχτηκε ότι «στοιχεία υπάρχουν». Υπογράμμισε επίσης πως υπάρχει και άλλος μάρτυρας από τον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς να επεκταθεί.

Καταλήγοντας, ο δικηγόρος εξέφρασε τη στήριξή του στη μητέρα του Παντελή, Αθηνά Παντελίδου. «Έχει απόλυτο δίκιο η μητέρα του Παντελή Παντελίδη, έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί τέρατα» τόνισε, ενώ σχολίασε πως ακόμα και τώρα, κάθε φορά που αναφέρεται το όνομα του τραγουδιστή, προκύπτουν νέες πληροφορίες. Το μήνυμά του ήταν ξεκάθαρο: «Να δείξουμε σεβασμό στον άνθρωπο που χάθηκε, στην οικογένειά του. Να μην καπηλεύονται το όνομά του».