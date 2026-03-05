Παντελής Τουτουντζής: «Ήρθε ένα μήνυμα “θα σε κρεμάσω, στον Νάσο θα κάνω αυτό”, έβαλα τα κλάματα»

Μία σπάνια διπλή συνέντευξη έδωσε ο Παντελής Τουτουντζής και ο σύζυγός του, Νάσος Τσιβγούλης και μίλησαν τόσο για τη γνωριμία και τη σχέση τους όσο και για μία δύσκολη στιγμή που βίωσαν όταν ο make up artist δέχτηκε ένα απειλητικό μήνυμα.

Το ζευγάρι ήταν καλεσμένο στο AnesΤea The Podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλο. Μεταξύ άλλων, ο Παντελής Τουτουντζής αποκάλυψε ότι γνώρισε τον σύντροφό του σε ηλικία 29 ετών και από τότε πορεύονται μαζί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στα 29 γνώρισα τον Νάσο, είχα κάνει μεγάλες σχέσεις. Τον είδα και γύρισα το κεφάλι μου σε ένα δευτερόλεπτο είχε εμφανιστεί δίπλα μου και μου έτριβε τον ώμο του. Μόλις είχα βγει από μία σχέση», εξομολογήθηκε ο γνωστός make up artist.

«Είχα αποφασίσει ότι θα κάνω καριέρα, είχα αφήσει την Κρήτη, είχα έρθει στην Αθήνα, κάτι λέγανε στην αγορά για μένα και ένιωθα ότι με θέλανε. Είπα θα κάνω focus στην καριέρα μου. Όταν τον είδα, δεν με έχει ξανακοιτάξει έτσι άνθρωπος, μου θύμισε έναν άνθρωπο σαν να μου έλεγε “σε βλέπω πολύ βαθιά μέσα σου”. Αναστατώθηκα εσωτερικά, ήθελα να τον γνωρίσω», σημείωσε ακόμα.

Παράλληλα ο Παντελής Τουτουντζής εξομολογήθηκε ένα σοκαριστικό περιστατικό που τον αναστάτωσε πολύ και τον οδήγησε στο κατώφλι της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήρθε ένα μήνυμα “ξέρω πού είστε, πού κινείστε, θα κρεμάσω εσένα ανάποδα από το τσιγκέλι, στον Νάσο θα κάνω αυτό και στα παιδιά αυτό”. Ήμουν στην Ελένη Φουρέιρα εκείνη τη στιγμή. Με έπιασε ταραχή, πήρα τον Νάσο κατευθείαν, έβαλα τα κλάματα, με πήγε η Ελένη στο σπίτι και την άλλη μέρα το πρωί πήγαμε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Μας αντιμετωπίσανε με πολλή αγάπη», είπε χαρακτηριστικά.

«Προσπαθώ να νιώθω ότι έχω τα ίδια δικαιώματα με έναν straight άνδρα. Η πραγματικότητα είναι δύσκολη και φυσικά δεν έχουν λυθεί πολλά πράγματα ακόμα, παρά το ότι έγινε η αποδοχή του πολιτικού γάμου, υπάρχουν πολλά ζητήματα», πρόσθεσε ο Νάσος Τσιβγούλης.