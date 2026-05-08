Παντρεύτηκε η Άννα Μαρία Βέλλη με τον σύντροφό της, Άρη Σλοβάκη – Το άλμπουμ του γάμου

Νυφούλα στο πλευρό του αγαπημένου της, Άρη Σλοβάκη, ντύθηκε η Άννα Μαρία Βέλλη.

Η γνωστή youtuber και ο εκλεκτός της καρδιάς της παντρεύτηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (08.05.2026), με πολιτικό γάμο και καλεσμένους τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η Άννα Μαρία Βέλλη μοιράστηκε τα πρώτα στιγμιότυπα από τον γάμο της στο Instagram.

Η Άννα Μαρία Βέλλη επέλεξε να φορέσει ένα λιτό νυφικό και ίσια γραμμή και είχε πιασμένα τα μαλλιά της σε μία σικ αλογοουρά.

«Θα πάμε σε ένα δημαρχείο με τους κουμπάρους μας που θα υπογράψουν και τέλος και δεν θα πάμε με πολλά άτομα. Θέλουμε να είναι απλά ένα πάρτι, τώρα σκέφτομαι πώς θα είναι αυτό το πάρτι», είχε αποκαλύψει στο παρελθόν η γνωστή youtuber για τον γάμο της.

Σημειώνεται ότι ζευγάρι είναι μαζί από το 2020 και κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.