Γέννησε η Γιώτα Τσιμπρικίδου: Η ραδιοφωνική παραγωγός έγινε μητέρα ενός κοριτσιού

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός, Γιώτα Τσιμπρικίδου, καθώς γέννησε το πρώτο της παιδάκι.

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου έγινε μητέρα το πρωί της Παρασκευής (08.05.2026) και τη χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστό η εκπομπή «Super Kατερίνα».

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες το μωράκι, που είναι κοριτσάκι, γεννήθηκε με βάρος 2,870 γραμμάρια και χαίρει άκρας υγείας.

«Μπήκε πολύ πρωί σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων, γύρω στις 6, 6 και κάτι… γεννήθηκε το κοριτσάκι της, είναι υγιέστατο. Έχει μιλήσει και είχε έρθει εδώ τα έχει πει και με την Κατερίνα μας. Το ήθελαν πάρα πολύ μαζί με τον Άγγελο τον άνδρα της. Πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, είναι όλη η οικογένεια εκεί», είπε οn air η δημοσιογράφος, Έλενα Πολυκάρπου.

Σημειώνεται ότι η Γιώτα Τσιμπρικίδου είναι ζευγάρι με τον τραγουδιστή, Άγγελο Ανδριανό. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 27 Δεκεμβρίου 2023 και πλέον η ευτυχία τους έχει ολοκληρωθεί με την έλευση της κόρης τους.