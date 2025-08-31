Παντρεύτηκε ο ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ με τη σύντροφό του, Νάταλι Κάτερ: Τα πρώτα πλάνα από το μυστήριο

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκε ο γνωστός ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ με την αγαπημένη του Νάταλι Κάτερ το απόγευμα της Κυριακής (31.08.2025) στην Κύπρο.

Τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025, το ζευγάρι αποφάσισε να επιβεβαιώσει πως θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στo Instagram, ωστόσο ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δεν είχαν αποκαλύψει την ακριβή ημερομηνία του γάμου τους.

Τελικά η μεγάλη ημέρα ήταν η σημερινή και αγαπημένοι φίλοι τους δημοσίευσαν τα πρώτα πλάνα από το μυστήριο. Όπως φαίνεται ο πρωταγωνιστής της σειράς «Η γη της ελιάς» επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο σμόκιν κοστούμι, ενώ η αγαπημένη του ένα παραμυθένιο νυφικό φόρεμα.

«Δεν το προφυλάσσω απλά δεν το διατυμπανίζω. Μπορεί και να έκανα γάμο μπορεί και όχι. Ψάξε τις αγγελίες γάμου στις εφημερίδες ακόμα δεν θα βρεις τίποτα, αλλά μπορεί και να βρεις.

Το 2025, έχει και χειμώνα το ’25. Έτσι όπως το πας θα θες να σου δώσω το προσκλητήριο να το διαβάσεις», είχε δηλώσει πρόσφατα για το γάμο του ο Κύπριος ηθοποιός, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.