Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Παντρεύτηκε ο ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ με τη σύντροφό του, Νάταλι Κάτερ: Τα πρώτα πλάνα από το μυστήριο

Στιγμές ευτυχία για το δημοφιλές ζευγάρι
Στέφανος Μιχαήλ
Ο Στέφανος Μιχαήλ

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκε ο γνωστός ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ με την αγαπημένη του Νάταλι Κάτερ το απόγευμα της Κυριακής (31.08.2025) στην Κύπρο.

Τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025, το ζευγάρι αποφάσισε να επιβεβαιώσει πως θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στo Instagram, ωστόσο ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ δεν είχαν αποκαλύψει την ακριβή ημερομηνία του γάμου τους.

Τελικά η μεγάλη ημέρα ήταν η σημερινή και αγαπημένοι φίλοι τους δημοσίευσαν τα πρώτα πλάνα από το μυστήριο. Όπως φαίνεται ο πρωταγωνιστής της σειράς «Η γη της ελιάς» επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο σμόκιν κοστούμι, ενώ η αγαπημένη του ένα παραμυθένιο νυφικό φόρεμα. 

«Δεν το προφυλάσσω απλά δεν το διατυμπανίζω. Μπορεί και να έκανα γάμο μπορεί και όχι. Ψάξε τις αγγελίες γάμου στις εφημερίδες ακόμα δεν θα βρεις τίποτα, αλλά μπορεί και να βρεις.

Το 2025, έχει και χειμώνα το ’25. Έτσι όπως το πας θα θες να σου δώσω το προσκλητήριο να το διαβάσεις», είχε δηλώσει πρόσφατα για το γάμο του ο Κύπριος ηθοποιός, μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η νέα συγκινητική ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον πατέρα του μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι πολύ ενεργός στα social media, και τις τελευταίες μέρες μοιράζεται στα stories του παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται ο ίδιος παιδάκι αλλά και ο πατέρας του σε νεαρή ηλικία
Λάμπρος Κωνσταντάρας 1
Παύλος Βαρδινογιάννης – Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου: Παντρεύονται μέσα στον Σεπτέμβρη μετά από δύο χρόνια σχέσης
Αν και το ζευγάρι γνωρίζεται εδώ και πολλά χρόνια ο έρωτας τους χτύπησε την πόρτα πριν από δυο χρόνια και τώρα είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης με την Κατερίνα Μπιρμπιλη Παπαδημητρίου 13
«Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»: Το σάουντρακ της τριλογίας είναι ξανά η πιο δημοφιλής μουσική ταινιών στο Ηνωμένο Βασίλειο
Οι ακροατές του Classic FM επέλεξαν τις αγαπημένες τους μουσικές συνθέσεις, με τη μουσική του Χάουαρντ Σορ από την ταινία φαντασίας, βασισμένη στα βιβλία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, να κατακτά την πρώτη θέση
Πόστερ
Newsit logo
Newsit logo