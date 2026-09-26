Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η μητέρα μου με μεγάλωσε σε δύσκολες συνθήκες με πολύ πόνο και αίμα, είναι ηρωίδα

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης άνοιξε την καρδιά του σε μια βαθιά εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα», το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για τον ρόλο του ως πατέρας, τη βαθιά σύνδεση με τις ρίζες του, αλλά και τη γυναίκα που αποτελεί το στήριγμα της ζωής του και δεν είναι άλλη από τη μητέρα του.

Αναφερόμενος στο κεφάλαιο της πατρότητας, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εξομολογήθηκε ότι προσπαθεί καθημερινά να είναι ο καλύτερος πατέρας για την κόρη του: «Σαν πατέρας είμαι όσο καλύτερος μπορώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει μέτρο για να το μετρήσω» ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Η πιο φορτισμένη στιγμή της συνέντευξης ήταν η αναφορά στη μητέρα του, την οποία χαρακτήρισε «τα πάντα» για εκείνον. Με λόγια γεμάτα σεβασμό και ευγνωμοσύνη, την περιέγραψε ως μια «ηρωίδα μάνα» που πάλεψε κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες για να τον μεγαλώσει.

«Είμαι και εγώ δεμένος με τη μητέρα μου, αλλά δεν είμαι εκδηλωτικός. Έτσι είναι και η κόρη μου. Η μητέρα μου για μένα είναι τα πάντα. Δεν είναι μόνο το ότι με μεγάλωσε μόνη της. Με μεγάλωσε και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με πολύ πόνο και αίμα. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Είναι ηρωίδα μάνα» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν ζητάω τη γνώμη της, γιατί δεν είναι αντικειμενική. Προσπαθώ να ζητάω γνώμη από κάποιον ουδέτερο, που δεν είναι φιλικά προσκείμενος σε εμένα, και δε θα μου χαϊδέψει τα αυτιά» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην τηλεοπτική του συνέντευξη.