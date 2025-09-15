Πάολα: «Η κατάσταση με τον Γιώργο Μαζωνάκη έχει στεναχωρήσει όλη την Ελλάδα»

«Όλα θα πάνε καλά με τον Γιώργο Μαζωνάκη», είπε η Πάολα σε δηλώσεις που παραχώρησε, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση.

Η Πάολα μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και την Πολυξένη Καραμίχα. Η γνωστή τραγουδίστρια απάντησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και τη συναυλία της Άννας Βίσση.

«Η κατάσταση με τον Γιώργο Μαζωνάκη έχει στεναχωρήσει όλη την Ελλάδα, όλους τους ανθρώπους που τον αγαπούν. Δεν θα στεναχωρούσε εμένα που είναι φίλος μου και τον αγαπώ;

Όλα θα πάνε καλά για τον Γιώργο. Δεν χρειάζεται να κάνει κάποια προσπάθεια, όλα θα πάνε καλά για τον Γιώργο», είπε αρχικά η Πάολα.

Για την Άννα Βίσση, η Πάολα είπε: «Γέμισε το Καλλιμάρμαρο; Εντάξει ρε παιδιά, η Βίσση είναι, της αξίζει, της πρέπει, της ταιριάζει».