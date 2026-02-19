Papazo για Akyla: «Καταλάβαινα ότι θα είναι ο νικητής από τις αντιδράσεις του κοινού, κόντευαν να πέσουν οι κερκίδες»

Τον Papazo, τον νεαρό καλλιτέχνη που κάνει θραύση στα social media με τα live που κάνει μαζί με άλλους καλλιτέχνες στο μπαλκόνι του σπιτιού του συνάντησε η κάμερα του Buongiorno και ο Χρήστος Λυσσέας σήμερα το πρωί (19/2/2026), με αυτόν να λέει την άποψή του και για τον Akyla που θα μας εκπροσωπήσει στην φετινή Eurovisiοn.

Ο PapazoΝ καλλιτέχνης που παράλληλα εργάζεται και ως οφθαλμίατρος σε δημόσιο νοσοκομείο, μίλησε για το πώς αντιδρούν οι ασθενείς όταν τον βλέπουν, αλλά και για τον καλό του φίλο, Akyla, ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει στη φετινή Eurovision.

«Αρκετές φορές με αναγνωρίζουν στο νοσοκομείο. Δεν το περίμενα. Μπαίνω στα επείγοντα και μου λένε να τραγουδήσω. Συνήθως χαμογελάω αλλά, διατηρώ τη σοβαρότητά μου και συνεχίζω. Θα κρατήσω σαν έκπληξη το αν θα δείτε τον Ακύλα στις δυο συναυλίες που ετοιμάζω» ανέφερε αρχικά ο Papazo.

Για τον Ακύλα δήλωσε, «Ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές. Όταν πήραμε το Euro το 2004 νομίζω είχα ξανανιώσει έτσι. Τελείωσε το show και ανέβηκα στη σκηνή, τον αγκάλιασα και του είπα ότι τα κατάφερε. Συγκινηθήκαμε όλοι. Κλαίγαμε. Το καταλάβαινα από τις αντιδράσεις του κοινού ότι θα είναι ο νικητής. Κάθε φορά που έβγαινε ο Ακύλας κόντευαν να πέσουν οι κερκίδες… Πιστεύω πολύ ότι μπορεί και να κερδίσει. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν το ίδιο το κομμάτι, την ευφυία του κομματιού…».