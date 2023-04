Δεν πίστευε στα μάτια της η σεναριογράφος και σκηνοθέτης Sarah Polley, που φέτος κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για την ταινία «Γυναικείες Κουβέντες», όταν διάβασε το γράμμα που έλαβε μέσω ταχυδρομείου. Το γράμμα την πληροφορούσε ότι έγινε λάθος στην απονομή των Όσκαρ και έπρεπε να επιστρέψει άμεσα το αγαλματίδιο.

Ωστόσο, η Sarah Polley κατάλαβε γρήγορα ότι πρόκειται για φάρσα, καθώς έλαβε την επιστολή την 1η Απριλίου, ενώ διαπίστωσε πως πίσω από την επιστολή – φάρσα βρισκόταν η 11χρονη κόρη της.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Sarah Polley έλαβε επιστολή που έγραφε: «Σας γράφουμε τα ακόλουθα με βαθύτατη θλίψη: Το Όσκαρ σας απενεμήθη εκ παραδρομής».

Συνέχιζε, αναφέροντας: «Λυπούμαστε, αλλά πρέπει να μας στείλετε πίσω το αγαλματίδιο. Είναι λυπηρό που λάβετε την επιστολή την 1η Απριλίου, καθώς πιθανότατα θα θεωρήσετε ότι πρόκειται για αστείο, οπότε θα λάβετε ακόμα ένα γράμμα που θα σας διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για αστείο. Εξάλλου, είναι πολύ σκληρό για να αστειευτεί κανείς».

Σε αυτό το σημείο η Καναδή Sarah Polley κατάλαβε ότι πρόκειται για φάρσα.

Η ίδια πόσταρε στο Twitter το γράμμα που έλαβε κάνοντας γνωστό πως ο «ένοχος» ήταν η 11χρονη κόρη της:

My eleven-year-old swung low for April Fools Day this year. #AprilFoolsDay pic.twitter.com/WvJxMIRBfL