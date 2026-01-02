Πάρις Χίλτον για τον σύζυγό της: Δεν πίστευα ότι υπάρχουν άντρες σαν αυτόν, θα έκανε ο,τιδήποτε για μένα

Η Πάρις Χίλτον αποθέωσε τον σύζυγό της τονίζοντας πως η ζωή στο πλευρό του είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο ενός τρίτου παιδιού.

Αφού επαίνεσε τον Κάρτερ Ριμ ως πατέρα και ως σύντροφο, η Πάρις Χίλτον εξομολογήθηκε πως δεν πίστευε ότι υπήρχαν άντρες σαν αυτόν. Μάλιστα είπε ότι εκείνος είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για χάρη της.

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξή της στο Extra είπε για τον άντρα της: «Είναι σαν όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν άντρες σαν και αυτόν. Είναι απλώς ο πιο ευγενικός, ο πιο γλυκός, ο πιο υποστηρικτικός άντρας που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Και με αγαπάει τόσο πολύ και θα έκανε οτιδήποτε για μένα και με κάνει να νιώθω τόσο ασφαλής και σίγουρη. Και είναι απλώς ο καλύτερος σύζυγος, φίλος, μπαμπάς».

Βασική του προτεραιότητα είναι η οικογένεια, γεγονός που έχει βοηθήσει και εκείνη να κατανοήσει τη σημασία της και αισθάνεται ευγνώμων που τον γνώρισε.

Στην ίδια συνέντευξη, η Πάρις Χίλτον ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμα παιδιού. Η χρυσή κληρονόμος έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον Ιανουάριο του 2023, με τη γέννηση του γιου της Φοίνιξ Μπάρον μέσω παρένθετης μητέρας. Δέκα μήνες αργότερα, η οικογένεια μεγάλωσε ξανά με τη μικρή Λόντον Μέριλιν, την οποία απέκτησαν επίσης μέσω παρένθετης.

Παρότι δεν είναι στα σχέδιά της να γίνει για τρίτη φορά μητέρα, αν αυτό το σενάριο προκύψει, θα είναι καλοδεχούμενο.

«Αγαπώ τόσο πολύ τα μωρά. Μερικές φορές το σκέφτομαι, αλλά απλώς… είναι τόσο τέλεια, και μου αρέσει που έχω ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Οπότε, δεν ξέρω. Αλλά ποτέ δεν λες ποτέ. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί αγαπώ τόσο πολύ τα μωρά, και μεγαλώνουν τόσο γρήγορα. Οπότε, θα δούμε. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη και με τα δύο επίσης», διευκρίνισε.