Πάρις Χίλτον: Το ροζ πάρτι για τα 44α γενέθλιά της – Οι διάσημοι αστέρες που γιόρτασαν στο πλευρό της

Ένα πάρτι γεμάτο ροζ, γκλίτερ, μουσική και χορό. Αυτό ονειρευόταν η Πάρις Χίλτον για τα 44α γενέθλιά της και αυτό ακριβώς απόλαυσε την ημέρα της μεγάλης γιορτής της.

Το εντυπωσιακό πάρτι της Πάρις Χίλτον, θα μπορούσε να έχει ως θέμα την Barbie. Η έπαυλη της στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια (όπου έγινε το πάρτι) ήταν γεμάτη από ροζ φώτα, ροζ μπαλάκια, ροζ υφάσματα και προφανώς μία τεράστια ροζ τούρτα σε σχήμα καρδιάς, αναδεικνύοντας έτσι το παιδί που κρύβει μέσα της.

Σε πολλά σημεία της έπαυλης, ήταν τοποθετημένες αφίσες της γνωστής και πάμπλουτης κληρονόμου, ώστε οι καλεσμένοι της να μην σταματούν να την θαυμάζουν, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Δείτε φωτογραφίες από τη εντυπωσιακή βραδιά:

Στο πλευρό της Πάρις Χίλτον, βρέθηκαν, ανάμεσα σε πολλούς άλλους, η Σοφία Βεργκάρα, η Σίντεϊ Σουίνι, η Τζέσικα Άλμπα και ο Snoop Dog.

Ο γνωστός ράπερ μάλιστα δεν έχασε καμία ευκαιρία και άναψε το πούρο του από τα εντυπωσιακά κεριά που κοσμούσαν την τούρτα της Πάρις Χίλτον.

Δείτε το βίντεο του Snoop Dog:

Sia, Snoop Dog and other singing Happy Birthday to Paris Hilton tonight! pic.twitter.com/uVgNSDgVdx