Πασχάλης Τερζής: Δεν συναινεί για βίντεο κλιπ με χρήση ΑΙ παρά την επιθυμία του Χρήστου Νικολόπουλου

Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του νέου τραγουδιού που ερμηνεύει ο Πασχάλης Τερζής, με μια σειρά από πληροφορίες για το βίντεο κλιπ, να προκαλούν συζητήσεις. Ο λαϊκός τραγουδιστής αρνήθηκε να γίνει χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και έτσι το μουσικό του κομμάτι, είναι πολύ πιθανό να μην οπτικοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Το Πρωινό», Θάνος Βάγιος, ο Πασχάλης Τερζής και η οικογένειά του δεν συναινούν στο να δημιουργηθεί βίντεο κλιπ με χρήση ΑΙ. Ο Χρήστος Νικολόπουλος, φέρεται να είχε αντίθετη άποψη και να συζήτησε το θέμα με τον καλλιτέχνη, που όμως παρέμεινε αμετάπειστος.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος: «Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει από μέρα σε μέρα κανονικά, πιθανότατα μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής. Ωστόσο, ο ίδιος ο Πασχάλης Τερζής δεν συναίνεσε στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και δεν θα δούμε το τραγούδι οπτικοποιημένο. Το τραγούδι θα ανεβεί σε ψηφιακή πλατφόρμα. Η επιθυμία του Χρήστου Νικολόπουλου δεν έγινε δεκτή από τον ίδιο».

Ο Πασχάλης Τερζής ζει μόνιμα σε ένα κτήμα μεγάλης έκτασης, στην περιοχή της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο οποίο θα αντικρίσει κανείς μία μονοκατοικία με τεράστιο κήπο που έχει φτιάξει το μποστανάκι του.

Τη Δευτέρα (12.01.2026) ο Χρήστος Νικολόπουλος δημοσίευσε στο TikTok μία σειρά από φωτογραφίες από τη συνεργασία του με τον Πασχάλη Τερζή, που αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο διάστημα.