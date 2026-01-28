Πάτρικ Τζ. Άνταμς και Τρόιαν Μπελισάριο έγιναν ξανά γονείς: Η ανακοίνωση του συμπρωταγωνιστή της Μέγκαν Μαρκλ στο «Suits»

Ο γνωστός ηθοποιός Πάτρικ Τζ. Άνταμς και η σύζυγός του, Τρόιαν Μπελισάριο βρίσκονται στην καλύτερη φάση της ζωής του, καθώς την Τρίτη (27.01.2026) απέκτησαν το τρίτο τους παιδάκι.

Ο ηθοποιός, που έγινε αγαπητός και στην Ελλάδα ως το τηλεοπτικό ταίρι της Μέγκαν Μαρκλ στην επιτυχημένη σειρά «Suits» δημοσίευσε στο Instagram την πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου μωρού του. Ο Πάτρικ Τζ. Άνταμς έχει βρει στο πρόσωπο της επίσης ηθοποιού, Τρόιαν Μπελισάριο και έχουν πλέον τρία παιδιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη τον Νοέμβριο του 2025, κατά τη διάρκεια των 40ών γενεθλίων της ηθοποιού, ενώ έχουν ακόμα δύο κόρες, την Aurora, που είναι 7 ετών και την Elliot 4 ετών.

Εν τω μεταξύ, δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα το φύλο του παιδιού που απέκτησαν.

View this post on Instagram A post shared by Patrick J. Adams (@patrickjadams) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τω μεταξύ, λίγες ημέρες πριν φέρει στη ζωή το μωρό τους, η Τρόιαν Μπελισάριο πόζαρε με την φουσκωμένη κοιλίτσα της και μετρούσε… αντίστροφα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Patrick J. Adams (@patrickjadams)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2009 όταν επιλέχθηκαν να παίξουν τους εραστές στο θεατρικό έργο Equivocation στο Λος Άντζελες.

Μετά από έναν χρόνο σχέσης, χώρισαν.

Ωστόσο, εκείνος, θέλοντας να την κερδίσει πίσω, πέρασε από οντισιόν για έναν μικρό ρόλο στη σειρά «Pretty Little Liars» που έπαιζε. Παρόλο που δεν είχαν κοινές σκηνές, η κίνησή του πέτυχε και τα ξαναβρήκαν πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.