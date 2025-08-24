Lifestyle

Παυλίνα Βουλγαράκη: Στην αγκαλιά του συντρόφου της σε παραλία 3 μήνες μετά τη γέννηση της κόρης τους

Στιγμές ευτυχίας και χαλάρωσης για την Παυλίνα Βουλγαράκη που έγινε μητέρα τον περασμένο Μάιο
Παυλίνα Βουλγαράκη
Παυλίνα Βουλγαράκη / NDP PHOTO

Μόλις πριν από 3 μήνες η Παυλίνα Βουλγαράκη έφερε στον κόσμο την μονάκριβη κόρη της. Στο σήμερα, η γνωστή τραγουδίστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της μαζί με τον αγαπημένο της Στέφανο.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο Στέφανος φαίνεται πως τις τελευταίες ημέρες απολαμβάνουν τον ήλιο και την θάλασσα μαζί με την παρέα τους.

Στις νέες της αναρτήσεις στο instagram η Παυλίνα Βουλγαράκη μοιράστηκε στιγμιότυπο από την παραλία να χαλαρώνει στην αγκαλιά του συντρόφου της.

Η ανάρτηση της Παυλίνας Βουλγαράκη
Η ανάρτηση της Παυλίνας Βουλγαράκη

Όπως αποκαλύπτει το tlife.gr, η Παυλίνα Βουλγαράκη προχώρησε σε σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της, ο οποίος δεν προέρχεται από τον χώρο της showbiz.

Το ζευγάρι σχεδιάζει στο μέλλον και τον θρησκευτικό γάμο, που θα γίνει ταυτόχρονα με τη βάφτιση της παιδιού τους.

