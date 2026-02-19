Παυλίνα Βουλγαράκη: «Στην εγκυμοσύνη πήρα 30 κιλά, δεν με είχα ξαναδεί έτσι τόσο γεμάτη»

Η τραγουδίστρια, Παυλίνα Βουλγαράκη, παραχώρησε δηλώσεις σήμερα (19/2/2026) στο Happy Day και στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, με αφορμή το νέο της δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Heaven Music.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη μίλησε για το νέο της ξεκίνημα, τον σύζυγό της και την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

«Σήμερα υπογράψαμε το νέο μας συμβόλαιο, νιώθω πολύ ωραία με αυτή τη νέα αρχή, το νέο μας σπίτι… Το νέο μου τραγούδι περιγράφει την ιστορία της σχέσης μου με ένα χιουμοριστικό τρόπο κι αναφέρω και την κόρη μου μέσα κι αυτό έχει πλάκα» είπε αρχικά η Παυλίνα Βουλγαράκη.

«Όταν γνώρισα τον σύζυγό μου, τον είχα ρωτήσει για το ζώδιό του. Και μάλιστα, του είχα πει ότι έχει ωροσκόπο ζυγό γιατί εκείνος νόμιζε πως είναι σκορπιός με ωροσκόπο σκορπιό. Και είχα δίκιο! Θα προτιμούσα να είναι σκορπιός με σκορπιό, γιατί ζυγό έχω κι εγώ και είναι λίγο… κου κου.

Εκνευρίζομαι και θυμώνω φουλ, μου περνάει πολύ γρήγορα… Αλλά όταν εκνευρίζομαι βάφονται όλα μαύρα, δεν μπορώ να βγω από αυτό. Ευτυχώς υπάρχει η μουσική, να γράψω ένα τραγούδι και να ηρεμήσω. Εμένα δε με ενδιαφέρει καθόλου το πώς είναι ας πούμε το σπίτι. Και γενικά είμαι και πάρα πολύ easy σε τέτοια θέματα, να κανονίσουμε να πάμε κάπου, να το ακυρώσουμε, να αργήσουμε, να με στήσεις, δεν με νοιάζουν καθόλου αυτά» συμπλήρωσε.

Για τη βάφτιση της κόρης της, απάντησε: «Πιστεύω ότι θα είναι αυτό το καλοκαίρι στην Κρήτη αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου», ενώ για την περίοδο της εγκυμοσύνης αποκάλυψε: «Πήρα 30 κιλά. Και δεν με είχα ξαναδεί έτσι τόσο γεμάτη. Δεν με πείραζαν τα κιλά ως κιλά, με πείραζε ότι δεν με αναγνώριζα. Είχαν αλλάξει τα χαρακτηριστικά που είχα συνηθίσει. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν μ’ άρεσε. Με είχε ρίξει, δεν ένιωθα καλά».