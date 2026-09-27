Άννα Βίσση: Καταγγελίες και παράπονα μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ – «Πληρώσαμε για να μην μπούμε»

Η Άννα Βίσση έδωσε μια μεγαλειώδη συναυλία στο ΟΑΚΑ, το βράδυ του Σαββάτου (26-09-2026), όμως ορισμένοι εξέφρασαν την έντονη ενόχλησή τους, γι’ αυτά που πέρασαν μέχρι να μπουν στο γήπεδο και να κάτσουν στη θέση τους. Οι καθυστερήσεις σε ορισμένες πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου, ήταν πολύωρες – όπως έγραψαν – ενώ υπήρξαν παράπονα για έλλειψη σωστής καθοδήγησης από τους διοργανωτές, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συνθήκες συνωστισμού.

Πολλοί θεατές που είχαν αγοράσει κανονικά εισιτήριο, για να παρακολουθήσουν τη συναυλία που είχε ετοιμάσει η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, κατήγγειλαν ότι η χωρητικότητα είχε ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα να μην χωράνε να μπουν ή να παραμείνουν εκτός σταδίου για ώρα φωνάζοντας «Αίσχος».

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Σε ορισμένες περιπτώσεις πάντως, οι ίδιοι χρήστες που είχαν ανεβάσει βίντεο με παράπονα για την είσοδο, εμφανίστηκαν αργότερα σε αναρτήσεις τους μέσα στο ΟΑΚΑ, γεγονός που δείχνει ότι τελικά κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο και να παρακολουθήσουν τη συναυλία.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στο TikTok, χρήστες ανέφεραν ότι σημειώθηκε τεράστιος συνωστισμός σε ορισμένες πύλες εισόδου, με τον κόσμο να σχηματίζει ατελείωτες ουρές μέσα στη βροχή. Αρκετοί ανέφεραν ότι η συναυλία είχε ήδη ξεκινήσει και εκείνοι βρίσκονταν ακόμη εγκλωβισμένοι έξω.

«Ξεφτίλα η συναυλία, πληρώσαμε για να μην μπούμε», είναι μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις που εμφανίζονται σε αναρτήσεις, ενώ σε άλλο βίντεο ακούγεται η ατάκα «έλα, πάρε το πραγματικό ΟΑΚΑ», με αφορμή τον συνωστισμό.

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Παρά το γεγονός ότι το καλλιτεχνικό υπερθέαμα και η εμφάνιση της Άννας Βίσση αποθεώθηκαν από το κοινό που κατάφερε να μπει, οι εικόνες ταλαιπωρίας στις εισόδους προκάλεσαν αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση ή απάντηση από την εταιρεία παραγωγής και τους διοργανωτές της συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.