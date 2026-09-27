Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Παλιές ενοχές ή ζητήματα του παρελθόντος μπορεί να σε κάνουν πιο ευάλωτο/η συναισθηματικά, ιδιαίτερα νωρίς μέσα στην ημέρα. Το τετράγωνο Άρη-Χείρωνα σε καλεί να μην αντιδράσεις βιαστικά.

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Αργότερα τα πράγματα κυλούν πιο ομαλά. Ο Άρης περνά στον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας, φέρνοντας περισσότερη ενέργεια για αλλαγές, διορθώσεις και ανανέωση στον προσωπικό σου χώρο. Πρόσεξε μόνο να μη συσσωρεύεις θυμό και να μην γίνεσαι υπερβολικά αμυντικός/η.

Δίδυμοι: Οικονομικά θέματα, όρια ή ζητήματα ιδιοκτησίας μπορεί να δημιουργήσουν άγχος στο πρώτο μισό της ημέρας. Το τετράγωνο Άρη-Χείρωνα ενισχύει τις ανασφάλειες και μπορεί να σε οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις.

Αργότερα, ο Άρης περνά στον τομέα της επικοινωνίας σου και ενεργοποιεί έντονα τη σκέψη, τις ιδέες και την ανάγκη σου να μάθεις. Είναι εξαιρετική περίοδος για πνευματικές εργασίες, συζητήσεις και νέα σχέδια, αρκεί να αποφεύγεις τις παρορμητικές κουβέντες.

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Καρκίνος: Μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που θέλεις και σε όσα περιμένουν οι άλλοι από εσένα μπορεί να δημιουργήσει ένταση. Το τετράγωνο Άρη-Χείρωνα σε κάνει πιο ευαίσθητο/η και ίσως σε ωθήσει σε μια βιαστική απόφαση. Δείξε περισσότερη κατανόηση στον εαυτό σου.

Ο Άρης περνά στον τομέα των οικονομικών και των πόρων σου, αυξάνοντας την ανάγκη για ασφάλεια και οικονομική σταθερότητα. Μπορείς να δουλέψεις δυναμικά για να χτίσεις κάτι σημαντικό, αλλά απόφυγε περιττές αγορές.

Λέων: Αυτή την περίοδο κάνεις έναν εσωτερικό «καθαρισμό», αφήνοντας πίσω φόβους, παλιές ανασφάλειες και καταστάσεις που σε κρατούν πίσω. Το τετράγωνο Άρη-Χείρωνα μπορεί να κάνει τις διαφορές με τους άλλους πιο έντονες, γι’ αυτό απόφυγε να παίρνεις κάθε διαφωνία προσωπικά.

Ο Άρης περνά στο ζώδιό σου και μέχρι τις 25 Νοεμβρίου σου χαρίζει περισσότερη αυτοπεποίθηση, θάρρος και ενέργεια. Είναι περίοδος για νέα ξεκινήματα και πιο τολμηρές κινήσεις, αρκεί να διαχειρίζεσαι σωστά τις δυνάμεις σου.

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