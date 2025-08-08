Παύλος Μαρινάκης: Η αναμνηστική φωτογραφία από τις οικογενειακές διακοπές του

Ολιγοήμερες διακοπές απόλαυσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μοιράστηκε ένα σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο στο Instagram.

Ο Παύλος Μαρινάκης μαζί με τη σύζυγό του, την Κατερίνα Μαχαιριώτη και τον γιο τους επέλεξαν να χαλαρώσουν και να περάσουν όμορφα σε κάποιο ειδυλλιακό θέρετρο της Ελλάδας. Μάλιστα, ο γνωστός πολιτικός θέλησε να μοιραστεί το βράδυ της Πέμπτης (08.08.2025) μία αναμνηστική πόζα με τους followers τους, ενώ ταυτόχρονα τους ενημέρωσε ότι οι φετινές του διακοπές έλαβαν τέλος.

Η αλήθεια είναι ότι η προετοιμασία για τις ανακοινώσεις που θα κάνει ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίοι κάποιοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης θα βρεθούν νωρίτερα ξανά στις θέσεις τους.

«Και του χρόνου», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης, αποκαλύπτοντας ότι οι διακοπές του για φέτος ολοκληρώθηκαν.

Η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη γέμισε αμέσως με πολλά θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς τους φίλους και άπειρα likes. Στις 28 Σεπτεμβρίου 2024, ο Παύλος Μαρινάκης και η Κατερίνα Μαχαιριώτη βάφτισαν τον μονάκριβο γιο τους στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Μάλιστα, τότε το «παρών» στο μυστήριο είχε δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς και πολλοί βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Χρήστος Σταϊκούρας και ο Μάκης Βορίδης.