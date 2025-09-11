Παύλος Ντε Γκρες και Νικόλαος Ντε Γκρες με τη μητέρα τους στο Ηρώδειο – Φωτογραφίες από τη σπάνια έξοδό τους

Ο Παύλος Ντε Γκρες και ο Νικόλαος Ντε Γκρες πραγματοποίησαν μία σπάνια δημόσια έξοδο το βράδυ της Τετάρτης (10.09.2025) μαζί με την αγαπημένη μητέρα τους, Άννα Μαρία.

Η τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδας επέλεξε να διασκεδάσει παρακολουθώντας μία παράσταση στο Ηρώδειο. Ο Παύλος Ντε Γκρες και ο Νικόλαος Ντε Γκρες δε συνοδεύοντας από τις συζύγους τους, Μαρί Σαντάλ και Χρυσή Βαρδινογιάννη, αλλά είχαν στο πλευρό τους την Άννα Μαρία.

Και οι τρεις ήταν επίσημα ντυμένοι, επιλέγοντας κομψά outfits. Ο Παύλος Ντε Γκρες φορούσε ένα μπλε κοστούμι, τη Άννα Μαρία ένα λευκό – πράσινο πουκάμισο και λευκή maxi φούστα και ο Νικόλαος Ντε Γκρες ένα σκούρο μπλε κοστούμι.

Οι τρεις τους βρέθηκαν στην πρώτη σειρά του αρχαίου θεάτρου, όπου παρακολούθησαν την παράσταση «Athletes of the Gods» από τους Simkin and the Stars.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την έξοδό τους και εκείνοι χαμογέλασαν διακριτικά για τις απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες.