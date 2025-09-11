Lifestyle

Παύλος Ντε Γκρες και Νικόλαος Ντε Γκρες με τη μητέρα τους στο Ηρώδειο – Φωτογραφίες από τη σπάνια έξοδό τους

Επέλεξαν να παρακολουθήσουν την παράσταση «Athletes of the Gods» από τους Simkin and the Stars
Παύλος Ντε Γκρες, Άννα Μαρία, Νικόλαος Ντε Γκρες
O Παύλος Ντε Γκρες με την Άννα Μαρία και τον Νικόλαο Ντε Γκρες / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Παύλος Ντε Γκρες και ο Νικόλαος Ντε Γκρες πραγματοποίησαν μία σπάνια δημόσια έξοδο το βράδυ της Τετάρτης (10.09.2025) μαζί με την αγαπημένη μητέρα τους, Άννα Μαρία.

Η τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδας επέλεξε να διασκεδάσει παρακολουθώντας μία παράσταση στο Ηρώδειο. Ο Παύλος Ντε Γκρες και ο Νικόλαος Ντε Γκρες δε συνοδεύοντας από τις συζύγους τους, Μαρί Σαντάλ και Χρυσή Βαρδινογιάννη, αλλά είχαν στο πλευρό τους την Άννα Μαρία

Και οι τρεις ήταν επίσημα ντυμένοι, επιλέγοντας κομψά outfits. Ο Παύλος Ντε Γκρες φορούσε ένα μπλε κοστούμι, τη Άννα Μαρία ένα λευκό – πράσινο πουκάμισο και λευκή maxi φούστα και ο Νικόλαος Ντε Γκρες ένα σκούρο μπλε κοστούμι.

Παύλος Ντε Γκρες, Άννα Μαρία, Νικόλαος Ντε Γκρες
Σπάνια δημόσια έξοδος για την τέως βασιλική οικογένεια της Ελλάδας / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Παύλος Ντε Γκρες, Άννα Μαρία, Νικόλαος Ντε Γκρες
Μητέρα και γιοι παρακολούθησαν παράσταση στο Ηρώδειο / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Οι τρεις τους βρέθηκαν στην πρώτη σειρά του αρχαίου θεάτρου, όπου παρακολούθησαν την παράσταση «Athletes of the Gods» από τους Simkin and the Stars.

Παύλος Ντε Γκρες, Άννα Μαρία, Νικόλαος Ντε Γκρες
Και ήταν τρεις ήταν χαρούμενοι και χαλαροί / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Παύλος Ντε Γκρες, Άννα Μαρία, Νικόλαος Ντε Γκρες
O Παύλος Ντε Γκρες με την Άννα Μαρία και τον Νικόλαο Ντε Γκρες στη δημόσια έξοδό τους / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την έξοδό τους και εκείνοι χαμογέλασαν διακριτικά για τις απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo