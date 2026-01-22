Παύλος Ορκόπουλος: «Οι δυσκολίες ήταν δεδομένες αλλά δεν ήταν ικανές να ταρακουνήσουν τον γάμο μας»

Ο ηθοποιός Παύλος Ορκόπουλος κάθισε στον καναπέ της εκπομπής «Happy Day» και άνοιξε την καρδιά του στη Σταματίνα Τσιμτσιλή στη συνέντευξή του σήμερα το πρωί (22/1/2026), αφού μίλησε για την οικογένειά του και για το μυστικό μιας σχέσης ζωής που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια.

Ο γνωστός ηθοποιός, Παύλος Ορκόπουλος, περιέγραψε με τρυφερότητα τον ρόλο του παππού στην σημερινή συνέντευξη, τονίζοντας πως η σχέση με τα εγγόνια του έχει χτιστεί από τα πρώτα τους χρόνια και βασίζεται στην ποιότητα και τη διάρκεια. «Έχουμε αποκτήσει μία σχέση που δεν μετριέται μόνο στον χρόνο, αλλά στην ουσία της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκίνηση προκάλεσαν μάλιστα όσα είπε για τον μακροχρόνιο γάμο του με τη σύζυγό του, την επίσης ηθοποιό Νίκη Χατζίδου. Ο Παύλος Ορκόπουλος στάθηκε στο γεγονός ότι, παρότι ανήκουν στον ίδιο απαιτητικό επαγγελματικό χώρο, κατάφεραν να πορευτούν μαζί, αντλώντας δύναμη από την ίδια τη δουλειά τους. «Η δουλειά μας έχει να κάνει με σχέσεις και χαρακτήρες. Οφείλεις να παραδειγματίζεσαι και να έρχεσαι στην πλευρά του άλλου. Αυτό είναι το μυστικό», είπε.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια, εξήγησε πως δεν τις άφησαν να κλονίσουν τη σχέση τους. «Τις θεωρήσαμε δεδομένες και όχι ικανές να ταρακουνήσουν αυτό που έχουμε. Η σχέση εμπλουτίζεται και αποδεικνύεται στην πράξη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η θεωρία δεν έχει αξία χωρίς πράξη.

Κλείνοντας, μίλησε για τη στάση ζωής που τον χαρακτηρίζει, εξηγώντας πως προσπαθεί να είναι θετικός και εποικοδομητικός στις σχέσεις του. Αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο, όπως παραδέχτηκε, είναι η ασυνέπεια, όχι μόνο στα ραντεβού, αλλά κυρίως στην ψυχική και συναισθηματική επικοινωνία. «Αυτό που θέλω να εισπράττει ο κόσμος από μένα είναι η αλήθεια», κατέληξε.