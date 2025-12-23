Παύλος Σταματόπουλος για το πρόβλημα υγείας του: «Υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να μην ξυπνούσα»

Για την σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, μίλησε ο Παύλος Σταματόπουλος σε συνέντευξη που έδωσε στη Νάνσυ Παραδεισανού στο κανάλι της στο Youtube. Ο γνωστός δημοσιογράφος αποκάλυψε πως ένα αρχικά ήπιο πρήξιμο στο πόδι τον οδήγησε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς εν τέλει να του αποκαλύπτουν πως αν δεν είχε πάει σε γιατρό, θα πέθανε.

Όπως αποκάλυψε ο Παύλος Σταματόπουλος, όλα ξεκίνησαν από έναν πόνο στο πόδι που σταδιακά οδήγησε σε πρήξιμο. Εκείνος θεώρησε πως έπαθε θλάση αλλά γρήγορα μίλησε με τους γιατρούς του οι οποίοι του έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου. Εν τέλει είχε πάθει θρόμβωση η οποία πλέον απειλούσε την ζωή του.

«Γυρίζω από τη Μαδρίτη και ο πόνος στο πόδι γίνεται πιο έντονος και πάλι δεν είχα κάποιο σημάδι. Μου λέει ο φίλος μου ο γιατρός “έλα την άλλη μέρα να το δούμε”. Την επόμενη μέρα που είχα κάποιες δουλειές, πάω τον πατέρα μου στον γιατρό και το πόδι μου είχε γίνει πενταπλάσιο, δεν μου έκανε κανένα παντελόνι, πήγα με φόρμες. Δεν μπορούσα να περπατήσω στα δύο μέτρα. Εγώ πίστευα ότι ήταν θλάση και έχει μαζέψει το αίμα εκεί», εξήγησε αρχικά.

«Γυρίζοντας στο σπίτι είπα στον γιατρό: “Έχω κουραστεί πολύ, δεν μπορώ να έρθω στο ιατρείο” και μου λέει: Έλα όπως είσαι”. Με το που βλέπει το πρήξιμο κοκκινίζει. Μου λέει, είναι βουλωμένες όλες οι αρτηρίες, από τα νύχια σου, μέχρι τον αφαλό σου και μπαίνεις τώρα νοσοκομείο», συνέχισε ο Παύλος Σταματόπουλος.

«Μπαίνω στο νοσοκομείο, την ίδια μέρα κάνω χειρουργείο γιατί είχε προχωρήσει η θρόμβωση πολύ ψηλά, ήθελαν να περάσουν κάτι σαν… ομπρέλα στην κεντρική αρτηρία. Δυο μέρες μετά οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν θέμα ωρών. Αν το είχα αφήσει, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να μην ξυπνούσα», αποκάλυψε.

Για την περίοδο που βρέθηκε στην εντατική διευκρίνισε: «Όταν ήμουν μικρός στο Γυμνάσιο, έβγαλα για πρώτη φορά πέτρα στα νεφρά. Είναι γονιδιακό. Πηγαίνοντας στο νοσοκομείο μου πέρασαν καθετήρα για να κάνω εισαγωγή. Πέντε νοσηλευτές με κρατούσαν. Ήταν ό,τι πιο τραγικό έχω ζήσει στη ζωή μου. Γίνεται η αναισθησία, κοιμάμαι και ξυπνάω στην εντατική, διασωληνωμένος (..) Το χειρουργείο κράτησε 6 ώρες και εκείνη την ώρα με ενημέρωσαν ότι πήγαν όλα καλά για προληπτικούς λόγους μπήκα στην εντατική, μου βγάλανε τον σωλήνα και επανήλθα γρήγορα.