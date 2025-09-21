Παύλος Βαρδινογιάννης – Κατερίνα Μπιρμπίλη: Νέες εικόνες από τον γάμο και τη δεξίωση με κρητική μουσική

Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας το απόγευμα του Σαββάτου (20-09-2025) και στη συνέχεια παρέθεσαν δεξίωση στους καλεσμένους τους. Η Όλγα Κεφαλογιάννη δημοσιοποίησε νέες εικόνες στο Instagram, τόσο μέσα από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη, όσο και από το γλέντι που ακολούθησε. Ο γάμος ήταν παραμυθένιος και η δεξίωση εντυπωσιακή.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη – Παπαδημητρίου έλαμπαν από ευτυχία και μετά από δύο χρόνια κοινής διαδρομής αποφάσισαν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με έναν παραμυθένιο γάμο, παρουσία στενών συγγενών και φίλων τους.

Παρούσα στον γάμο ήταν και η ξαδέρφη του Παύλου Βαρδινογιάννη, η Ολγα Κεφαλογιάννη: «Ευχόμαστε κάθε ευτυχία στους νεόνυμφους, τον αγαπημένο μας ξάδελφο Παύλο και την αξιαγάπητη Κατερίνα! Η οικογένεια δεν είναι μόνο το ξεκίνημα μιας κοινής ζωής, είναι και το σταθερό σημείο αναφοράς για όλους μας. Στηρίζει, ενώνει, δίνει δύναμη – κι αυτή είναι η μεγάλη της αξία στην κοινωνία μας. Ας είναι η αγάπη τους αληθινή και παντοτινή!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε φαίνεται ο χώρος της γαμήλιας δεξίωσης, ο στολισμός ενώ ακούγεται κρητική μουσική. Το ζευγάρι πάντρεψαν ο Νίκος Βαρδινογιάννης, γιος του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, καθώς και μία στενή φίλη του γαμπρού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olga Kefalogianni (@olgakefalogianni)

Ακολουθώντας κατά γράμμα την παράδοση ο Παύλος Βαρδινογιάννης έφτασε πρώτος στην εκκλησία μαζί με μέλη της οικογένειάς του, αλλά και πολλούς φίλους του. Λίγη ώρα αργότερα έκανε την εμφάνισή της απαστράπτουσα η νύφη, Κατερίνα Μπιρμπίλη που έλαμπε φορώντας ένα νυφικό του Χρήστου Κωσταρέλου.