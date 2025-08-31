Παύλος Βαρδινογιάννης – Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου: Παντρεύονται μέσα στον Σεπτέμβρη μετά από δύο χρόνια σχέσης

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης είναι έτοιμος να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και να ξεκινήσει το καινούριο κεφάλαιο της ζωής του με την «εκλεκτή» της καρδιάς του, την πανέμορφη σύντροφό του Κατερίνα Μπιρµπίλη Παπαδημητρίου. Μην ξεχνάμε κιόλας, ότι πριν έξι μήνες είχε παντρευτεί και ο Νικόλαος Ντε Γκρες µε τη Χρυσή Βαρδινογιάννη με την οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη να είναι έτοιμη για τον δεύτερο γάμο της χρονιάς.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου θα ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης, πίστης και αφοσίωσης στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, στα βόρεια προάστια. Η μέρα του γάμου τους θα προσελκύσει σίγουρα τα φώτα της δημοσιότητας καθώς πρόκειται για δύο προσωπικότητες που ανήκουν στον κόσμο των επιχειρήσεων και της υψηλής κοινωνίας της Ελλάδας.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε και η αναγγελία του γάμου του ζευγαριού, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γεννηθείς εις Αθήνας Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, γιος του Γεωργίου και της Αγάπης, το γένος Πολίτη, και η Αικατερίνη Μπιρµπίλη, γεννηθείσα εις Αµαρούσιον Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, κόρη του Αιµιλιανού και της Αναστασίας, το γένος Παπαδηµητρίου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάµος θα γίνει στην Αθήνα Αττικής».

Ο γνωστός επιχειρηματίας Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του «καπετάνιου» Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ο οποίος όπως είναι γνωστό είναι λάτρης των extreme sports, όπως της ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο (Skydiving). Μάλιστα, ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει μερικές χιλιάδες άλματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια.

Αν και το ζευγάρι γνωρίζεται εδώ και πολλά χρόνια ο έρωτας τους χτύπησε την πόρτα πριν από δυο χρόνια και όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι, κάνουν λόγο για δύο ανθρώπους που είναι βαθιά ερωτευμένοι και με εξαιρετική «χημεία» μεταξύ τους.

Η Κατερίνα Μπιρµπίλη Παπαδημητρίου είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδηµητρίου, μουσικού και εκδότριας του ιστορικού οίκου «Άγκυρα». Ο γάμος του Παύλου και της Κατερίνας αναμένεται να συγκεντρώσει πολλούς κοσμικούς της Αθήνας, με μια δεξίωση που, επίσης, θα συζητηθεί.

Μετά τη Χρυσή, που τράβηξε όλα τα βλέμματα με τον παραμυθένιο της γάμο, έρχεται η σειρά του Παύλου να κάνει μια φαντασμαγορική δεξίωση.