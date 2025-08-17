Πέγκυ Ζήνα για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θα περάσει κι αυτό»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης από το πρωί της Πέμπτης (14.08.2025) νοσηλεύεται στο Δρομοκαΐτειο και πολλοί διάσημοι φίλοι του έχουν εκφράσει δημοσίως τη συμπαράστασή τους στη δύσκολη περιπέτεια που περνάει. Ανάμεσά τους και η καλή του συνάδελφος, Πέγκυ Ζήνα.

Λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται αντιμέτωπος με μία δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, νοσηλεύεται σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, η Πέγκυ Ζήνα δημοσίευσε ένα story για να τον στηρίξει.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ερμηνεύτρια δημοσίευσε το μεσημέρι της Κυριακής μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, στέλνοντας του την αγάπη του

«Μαζί σου. Θα περάσει κι αυτό» έγραψε η Πέγκυ Ζήνα, στην ανάρτησή της, βάζοντας δίπλα από το μήνυμά της και μία κόκκινη καρδιά.

Εν τω μεταξύ, ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του STAR αποκάλυψε πότε ήταν η τελευταία φορά που ο Γιώργος Μαζωνάκης συνάντηση την αδελφή του και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του.

«Δεν είχαν καθημερινή επαφή και συναναστροφή ούτως ώστε να διαπιστώσει η αδελφή του (σ.σ. κάποια περίεργη συμπεριφορά). Όλα αυτά είναι ψευδή, συκοφαντικά και άθλια. Η μοναδική επαφή που είχαν ήταν πριν από έναν μήνα περίπου, που πήγαν στο σπίτι του και τους είπε ότι δεν θέλει καμία επικοινωνία μαζί τους και ότι θα τα πουν στις αίθουσες των δικαστηρίων και τους έβγαλε έξω από το σπίτι του. Η αδελφή του ζήτησε να μεταφερθεί σε ιδιωτική μονάδα που είχε κανονίσει αυτή, με αίτημα στην εισαγγελία», είπε χαρακτηριστικά.