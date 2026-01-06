Lifestyle

Πέγκυ Ζήνα και Γιώργος Λύρας έκλεισαν 30 χρόνια μαζί – Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειό τους

«Για πάντα μαζί με το μικρό μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Λύρας
Πέγκυ Ζήνα / Γιώργος Λύρας

Τριάντα χρόνια κοινής πορείας συμπλήρωσαν η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας. Το ζευγάρι απόλαυσε την επέτειό του σβήνοντας μία τούρτα – σοκολατίνα με τα ονόματά τους.

Μπορεί η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας να παντρεύτηκαν το 2007, όπως μας αποκάλυψαν με την ανάρτησή τους, η σχέση τους κρατά περισσότερα χρόνια.

Η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της δημοσίευσαν στο Instagram φωτογραφίες από την επέτειό τους.

Σε αυτές φαίνονται να χαμογελούν και να κρατιούνται αγκαλιά μπροστά από την τούρτα τους.

«Πέγκυ, Γιώργος, 30 χρόνια μαζί», είχαν γράψει πάνω στην τούρτα.

«Μυστικό. Σ’ αγαπάω για πάντα. Χρόνια μας πολλά αγαπούλα μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Πέγκυ Ζήνα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Peggy Zina (@peggyzina_official)

Ο Γιώργος Λύρας με τη σειρά του έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Για πάντα μαζί με το μικρό μου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
264
250
233
149
142
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo