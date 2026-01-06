Πέγκυ Ζήνα και Γιώργος Λύρας έκλεισαν 30 χρόνια μαζί – Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειό τους

Τριάντα χρόνια κοινής πορείας συμπλήρωσαν η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας. Το ζευγάρι απόλαυσε την επέτειό του σβήνοντας μία τούρτα – σοκολατίνα με τα ονόματά τους.

Μπορεί η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας να παντρεύτηκαν το 2007, όπως μας αποκάλυψαν με την ανάρτησή τους, η σχέση τους κρατά περισσότερα χρόνια.

Η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της δημοσίευσαν στο Instagram φωτογραφίες από την επέτειό τους.

Σε αυτές φαίνονται να χαμογελούν και να κρατιούνται αγκαλιά μπροστά από την τούρτα τους.

«Πέγκυ, Γιώργος, 30 χρόνια μαζί», είχαν γράψει πάνω στην τούρτα.

«Μυστικό. Σ’ αγαπάω για πάντα. Χρόνια μας πολλά αγαπούλα μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Πέγκυ Ζήνα.

Ο Γιώργος Λύρας με τη σειρά του έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Για πάντα μαζί με το μικρό μου».