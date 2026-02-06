Πένθος για τη Νικολέττα Ράλλη – Πέθανε ο πατέρας της και τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει η Νικολέττα Ράλλη και τα μέλη της οικογένειάς της, διότι πέθανε ο αγαπημένος της πατέρας.

Όπως ανακοίνωση η παρουσιάστρια μέσω του Instagram την Παρασκευή (06.02.2026) ο μπαμπάς της, δε βρίσκεται πλέον στη ζωή και η απώλειά του της δημιουργεί τεράστιο πόνο. Μάλιστα, η Νικολέττα Ράλλη στην ανάρτησή της θυμήθηκε όμορφες στιγμές από το παρελθόν τους

«Ο μπαμπάς μου. Αυτός ο μπαμπάς που με έπαιρνε τρεις μήνες τα καλοκαίρια στο χωριό και με έμαθε να φτιάχνω κατασκευές και να αγαπώ και να σέβομαι τη φύση. Που βγάζαμε άγριους βολβούς από τη γη και τους κάναμε σαλάτα. Που μας έφτιαχνε τις ωραιότερες πατάτες τηγανητές που υπάρχουν στον κόσμο.

Που με έμαθε να οδηγώ και που πάντα υποστήριζε ότι οι γυναίκες είναι οι καλύτερες οδηγοί. Που δεν μου είπε ποτέ “βρες κάποιον να παντρευτείς”, αλλά μου έλεγε να γίνω μητέρα γιατί είμαι γεννημένη γι’ αυτό.

Που μας έλεγε πρώτα η καριέρα και η δουλειά μας και να έχουμε πάντα δικά μας λεφτά. Που ήταν ήσυχος και διακριτικός, μέχρι που του γύριζε το μάτι αν πείραζε κάποιος τα παιδιά του. Που έζησε χρόνια πολλά, χρόνια καλά και, το σημαντικότερο, ακριβώς όπως τα ήθελε.

Είδε και εγγόνια και χάρηκε πολύ, είδε όμως και τον καινούργιο ασφαλτοστρωμένο δρόμο από τον Τσιβλό για Ποταμιά. Ευτυχώς πρόλαβα κι εγώ και του είπα πολλά… και ευτυχώς είχα τη δύναμη και τη διαύγεια να το κάνω τη σωστή στιγμή.

Καλό ταξίδι, μπαμπά μου. Σε ευχαριστώ για όλα», έγραψε στην ανάρτησή της η Νικολέττα Ράλλη.

Παράλληλα, η Νικολέττα Ράλλη μοιράστηκε και κάποιες φωτογραφίες από το παρελθόν με τον αγαπημένο της πατέρα και δέχτηκε τα «συλλυπητήρια» των διαδικτυακών της φίλων.