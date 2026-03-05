Πένθος για την Κέλλυ Κελεκίδου και τον Νίκο Κουρκούλη – Πέθανε ο κουμπάρος τους

Δύσκολες ώρες βιώνουν η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Νίκος Κουρκούλης, καθώς όπως έκαναν γνωστό μέσω των social media, πέθανε ένα πολύ αγαπημένος τους πρόσωπο. Ο λόγος για έναν επιστήθιο φίλο και κουμπάρο τους.

Και οι δύο τραγουδιστές δημοσίευσαν στο Instagram φωτογραφίες με τον κουμπάρο τους, εκφράζοντας τη θλίψη τους για τον θάνατό του. Τόσο η Κέλλυ Κελεκίδου όσο και ο Νίκος Κουρκούλης κρατούν γενικώς χαμηλό προφίλ γύρω από την προσωπική τους ζωή και δε συνηθίζουν να μιλούν για ζητήματα που αφορούν την οικογένειά τους.

«Καλό παράδεισο κουμπάρε», έγραψε η Κέλλυ Κελεκίδου στο story που μοιράστηκε και έβαλε δίπλα στο μήνυμά της και μία καρδιά.

Παράλληλα και ο Νίκος Κουρκούλης δημοσίευσε στον δικό του λογαριασμό μία κοινή φωτογραφία με τον κουμπάρο τους.

«Καλό ταξίδι, κουμπάρε. Πάντα γελαστοί και γελασμένοι», έγραψε στην ανάρτησή του.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν φήμες χωρισμού για τους δύο τραγουδιστές, ωστόσο κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την είδηση.