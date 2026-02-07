Lifestyle

Πένθος για τον ράπερ Lil Jon: Ο 27χρονος γιος του βρέθηκε νεκρός μέσα σε λίμνη

Ο Nathan Smith ήταν γνωστός ως dj Young Slade ή Slade και αγνοούταν από την προηγούμενη Τρίτη
Lil Jon
O Lil Jon / ΑΠΕ / EPA / PAUL BUCK

Μία τραγική είδηση έχει συγκλονίσει τον ράπερ Lil Jon, καθώς ο 27χρονος γιος του, Nathan Smith, βρέθηκε νεκρός μέσα σε μία λίμνη κοντά στο σπίτι του, μερικές ημέρες μετά την εξαφάνισή του.

Τα ίχνη του νεαρού είχαν χαθεί την Τρίτη (03.02.2026) και οι αρχές του Μίλτον τον εντόπισαν νεκρό σε μία λίμνη πριν από μερικές ώρες. Μάλιστα, ο ίδιος ο ράπερ επιβεβαίωσε τον θάνατο του παιδιού του, ενώ οι Αρχές αναμένουν την επίσημη ταυτοποίηση της σορού που εντοπίστηκε στη λίμνη.

Την Τρίτη είχε δηλωθεί επίσημα η εξαφάνισή του, καθώς ο 27χρονος είχε φύγει από το σπίτι του κάτω από αδιευκρίνιστες και ασυνήθιστες συνθήκες. Επειδή οι έρευνες δεν απέφεραν αποτέλεσμα, η αναζήτηση επεκτάθηκε στη λίμνη του πάρκου Mayfield, που ήταν σε μικρή απόσταση από το σπίτι του.

Εκεί, το πρωί της Παρασκευής δύτες εντόπισαν και ανέσυραν τη σορό ενός άντρα κι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για τον Nathan Smith, ωστόσο η τελική επιβεβαίωση αναμένεται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας Φούλτον. Παράλληλα, η Αστυνομία διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αλλά η υπόθεση παραμένει ανοικτή έως ότου εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.

Ο Lil Jon μιλώντας στο περιοδικό People είπε για τον θάνατο του γιου του: «Είμαι βαθιά συντετριμμένος για τον χαμό του Nathan. Η μητέρα του κι εγώ βιώνουμε μια απερίγραπτη απώλεια. Αγαπήσαμε τον Nathan με όλη μας την καρδιά και είμαστε απίστευτα περήφανοι για εκείνον. Ήταν αγαπητός και έχαιρε εκτίμησης, και μας παρηγορεί το γεγονός ότι στις τελευταίες μας στιγμές μαζί του, του εκφράσαμε ακριβώς αυτό το συναίσθημα».

Ο Nathan Smith ήταν γνωστός στη μουσική σκηνή ως dj Young Slade ή Slade.

Ο Lil Jon, κατά κόσμον Τζόναθαν Σμιθ, απέκτησε τον Νέιθαν με την πρώην σύζυγό του, Nichole Smith.

