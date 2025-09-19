Περικλής Κονδυλάτος: «Τώρα δεν έχω κάνει κάτι στο πρόσωπό μου και νομίζω ότι καταρρέει το οικοδόμημα»

«Πρέπει να τρέξω τώρα που μπαίνει η σεζόν», λέει ο Περικλής Κονδυλάτος.

Δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day και τον Δημήτρη Σιδηρόπουλο έκανε ο Περικλής Κονδυλάτος. Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων αναφέρθηκε στο γεγονός ότι κάνει αισθητικές παρεμβάσεις στο πρόσωπό του…

«Εγώ κάνω πάρα πολλά στο πρόσωπό μου, το έχω πει και τα δείχνω και στο Instagram. Αλλά τώρα, πραγματικά, λόγω των περιστάσεων δεν έχω προλάβει να κάνω τίποτα και αισθάνομαι ότι αρχίζει και καταρρέει το οικοδόμημα και πρέπει να τρέξω τώρα που μπαίνει η σεζόν», είπε αρχικά ο Περικλής Κονδυλάτος.

Σε ερώτηση για το αν θα έκανε face lift, ο Περικλής Κονδυλάτος αντέδρασε: «Τόσο χάλια είμαι ρε φίλε;».